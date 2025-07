Klammheimlich: Til Schweiger stand mehrfach vor der Kamera

Ohne dass es jemand mitbekam, drehte Til Schweiger (61) gleich mehrere Filme. In den vergangenen Jahren war es beruflich still um den Schauspieler – so schien es zumindest. Doch dem ist offenbar nicht so, denn laut Bild stand Til nicht nur vor der Kamera, sondern drehte sogar für Hollywood. So wurde jetzt der erste Trailer zum Actionfilm "On The Hunt" veröffentlicht. Der Streifen ist eine US-amerikanisch-armenische Co-Produktion und der Filmstar ist darin in einer der Hauptrollen zusammen mit Twilight-Darsteller Cam Gigandet (42) und der australischen Schauspielerin Nicky Whelan (44) zu sehen. Gleichzeitig soll Til eine Rolle in der Serie "Fatal Games" spielen. Diese ist bereits veröffentlicht, aber nur auf der eher unbekannten Streaming-Plattform Vaba-TV zu sehen.

Ein wenig kurios sind Tils neue Projekte aber schon, denn der "Inglourious Basterds"-Darsteller promotete weder den Film noch die Serie. Lediglich ein gemeinsames Selfie mit seinem "Fatal Games"-Co-Star Frank Grillo auf Instagram deutete auf die Zusammenarbeit hin. Dazu schrieb Til: "Freue mich, mit dir zu arbeiten, Kumpel." Der letzte Film, für den der 61-Jährige Werbung machte, war die Action-Komödie "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", in der er 2024 in einer Nebenrolle zu sehen war. Vielleicht folgen in den kommenden Monaten aber trotzdem weitere Filmprojekte mit Til, denn angeblich steht er weiter vor der Kamera – und das vor allem auf internationalem Boden.

Allerdings feierte Til Anfang Juni auch ein kleines Comeback im deutschen TV. Als seine Töchter bei Schlag den Star antraten, ließ er es sich nicht nehmen, die beiden im Studio zu unterstützen. Zwar mussten Luna (28) und Lilli (26) sich in der Show gegen Davina (22) und Shania Geiss (20) geschlagen geben, aber Papa war dennoch mächtig stolz auf die Leistung seiner Mädchen. "Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Töchter – auch wenn es am Ende nicht ganz zum Sieg gereicht hat, aber die Geissens waren wahnsinnig sympathisch und – Lilli, Luna, Dana (57) und ich – haben ihnen den Sieg von Herzen gegönnt", betonte Til gegenüber RTL.

Getty Images Til Schweiger, Schauspieler

Instagram / tilschweiger Til Schweiger und Frank Grillo im Januar 2025

AEDT / SplashNews.com Lilli, Til und Luna Schweiger im Januar 2020