Diogo Jotas Witwe und Kollegen trauern vor Stadion um ihn

Es sind Bilder, die unter die Haut gehen. Diogo Jotas (✝28) tragischer Unfall erschüttert weiterhin die Fußballwelt. Die trauernden Fans haben vor dem Anfield-Stadion in Liverpool eine Art Gedenkstätte für den verstorbenen Fußballspieler und seinen Bruder errichtet. Blumen, Teddybären, Schals, Trikots und handgeschriebene Nachrichten häufen sich vor dem Stadion. Diesen besonderen Ort besuchte nun Diogos trauernde Witwe Rute Cardoso. Wie Fotos von The Sun zeigen, stand sie am Freitag ergriffen vor dem Monument. Eine Sonnenbrille verdeckte größtenteils ihr Gesicht.

Auch Diogos Liverpool-Teamkollegen, darunter Virgil van Dijk, Joe Gomez und Darwin Núñez, sowie Cheftrainer Arne Slot waren vor Ort, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Diogo und sein jüngerer Bruder André Silva kamen am 3. Juli bei einem schweren Autounfall ums Leben. Ihr Lamborghini geriet auf einer Straße in Zamora, Spanien, außer Kontrolle und ging in Flammen auf, nachdem vermutlich ein Reifen geplatzt war. Erst elf Tage vor dem Unfall hatte der 28-Jährige seine langjährige Partnerin Rute geheiratet. Zusammen haben sie drei Kinder.

Diogo und sein Bruder wurden am vergangenen Samstag in einer emotionalen Zeremonie verabschiedet. Die beiden fanden in ihrem Heimatort Gondomar, nahe Porto, ihre letzte Ruhe. Freunde, Familie und viele Wegbegleiter kamen zusammen, um die Brüder auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Besonders bewegend: Teamkollege Virgil van Dijk trug ein Trikot aus roten Rosen mit Diogos Rückennummer 20 zum Grab und sorgte damit bei vielen für Tränen.

Getty Images Diogo Jota, Fußballspieler

ActionPress Gedenken an Diogo Jota im Anfield Stadium

