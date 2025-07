"Nie zusammen": Laura Maria Rypa schießt gegen Jona Steinig

Laura Maria Rypa (29) schießt unter einem aktuellen Promiflash-Beitrag auf Instagram gegen Jona Steinig (29). Der Grund: Der Realitystar hatte behauptet, die Verlobte von Pietro Lombardi (33) wollte mit ihm an Prominent getrennt teilnehmen. "Es ist mir neu, dass wir angeblich jemals zusammen waren, geschweige denn, ich jemals mit dir in irgendeine Show wollte. Reicht langsam, ständig meinen Namen in den Mund zu nehmen, du Kind", wettert Laura.

Auch in ihrer Instagram-Story lässt Laura das Thema nicht unkommentiert: "Ich äußere mich normalerweise nicht zu Menschen, die meine Aufmerksamkeit nicht verdienen, aber wenn mein Name seit Jahren wiederholt in Zusammenhang mit jemandem genannt wird, mit dem ich nichts zu tun haben will, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem ich klare Grenzen setzen muss." Die zweifache Mutter betont, nie mit Jona zusammen gewesen zu sein und unterstellt ihm, durch sie Aufmerksamkeit erregen und Reichweite generieren zu wollen. "Ich finde es beschämend und kindisch, wie sich ein erwachsener Mensch verhält, der eigentlich ein Vorbild sein sollte", schließt sie ihr Statement ab, das mittlerweile wieder gelöscht ist.

Tatsächlich hat sich Jona in jüngster Vergangenheit mehrfach über Laura und Pietro geäußert. Zum einen gab er zu, dank der beiden seine TV-Karriere gestartet zu haben, und zum anderen, dass Laura angeblich mit ihm an der TV-Show "Prominent getrennt" teilnehmen wollte, es aber nicht klappte, da sie wieder mit dem DSDS-Star zusammenkam.

Collage: Getty Images, Instagram / jonasteinig Collage: Laura Maria Rypa und Jonathan Steinig

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Februar 2025

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig im November 2024