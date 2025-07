Das sagen die Fans zu den neuen "Princess Charming"-Singles

Die Kandidatinnen der neuen Staffel von Princess Charming stehen fest! 18 Singles sind bereit, um das Herz von Vanessa Borck (28), besser bekannt als Nessiontour, zu erobern. Auf Instagram sorgte die Ankündigung des neuen Casts für großes Aufsehen. Die Fans zeigen sich überwiegend begeistert über die bunt gemischte Gruppe von Teilnehmerinnen. "Ein bunter Mix und alles sympathische junge Frauen", kommentierte eine Nutzerin, die der Princess auch direkt gute Wünsche mit auf den Weg gab. Einige Nutzerinnen und Nutzer haben sogar bereits ihre Favoritinnen auserkoren. Besonders der Name Fiona taucht in vielen Kommentaren immer wieder auf. "Ich finde, Fiona passt zu dir ... so von der Energie her", schrieb ein Fan unter den Post.

Dennoch bleiben kritische Stimmen nicht aus. Während einige Fans anmerken, dass sie niemanden aus dem neuen Cast als passende Partnerin für Vanessa sehen, äußern andere generelle Kritik. Vor allem die starke Repräsentation von sehr femininen Frauen wird von einigen Usern bemängelt: "Die machen eine Sendung für den Male Gaze [z. dt.: für das männliche Auge], nicht, um die Community auch nur annähernd zu repräsentieren", lautet ein kritischer Kommentar. Trotz der kritischen Stimmen überwiegt jedoch die Vorfreude. Viele sind gespannt, welche Geschichten und Momente die neuen Folgen bereithalten und ob Vanessa ihre große Liebe finden wird.

Die diesjährige Princess Charming Vanessa ist keine Unbekannte. Die 28-Jährige aus Berlin begeistert auf Social Media seit Längerem mit authentischen Einblicken in ihr Leben und ihre Reisen. Sie ist die vierte Protagonistin der beliebten Datingshow, die bereits in ihren vergangenen Staffeln ein großes Publikum fesselte. Das Format, das am 24. Juli startet, führt die Zuschauer diesmal nach Thailand, wo die Kandidatinnen nicht nur um Vanessas Herz buhlen, sondern gleichzeitig paradiesische Kulissen genießen werden.

RTL / Fine Lohmann Der "Princess Charming"-Cast 2025

RTL / Fine Lohmann Fiona, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL / Fine Lohmann Nessiontour, "Princess Charming" 2025

