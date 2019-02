Die TV-Welt trauert um ihren Kollegen Marco Heinsohn! Der Sat.1-Moderator und Journalist ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Laut Medienberichten soll er unter Darmkrebs gelitten haben. Der gebürtige Hamburger führte als Radio- und Fernsehmoderator nicht nur durch Programme wie die Regionalnachrichten für Niedersachsen und Bremen – er war auch über Jahre hinweg als Hallensprecher für den Hamburger Handball Sport Verein tätig.

Der Fanclub der Mannschaft mit dem Namen "21 Tore für die Ewigkeit" brachte im Netz seine Trauer über ihren verstorbenen Sprecher zum Ausdruck: "Ruhe in Frieden, lieber Marco! Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei deinen Verwandten und Freunden", ist auf ihrem Facebook-Account zu lesen.

Auch Martin Schwalb, der Vizepräsident des Vereins, zeigte sich tief betroffen durch den Tod des 49-Jährigen: "Er war ein so wichtiger Teil unseres Teams. Marco war von Anfang an dabei und hat das alles mit uns aufgebaut. Wir haben gemeinsam noch so viel entwickeln wollen. Er hatte so viele Ideen", erzählte er gegenüber der Hamburger Morgenpost. Die Zeitung war das erste Medium, das von Marco Heinsohns Tod und seiner Krebserkrankung berichtet hatte.

GRABKA,THOMAS / ActionPress Marco Heinsohn, 1998

CARSTENSEN,JÖRG / ActionPress Marco Heinsohn und seine Ex-Frau Nicole

Public Address / ActionPress Marco Heinsohn mit seiner Frau Jana



