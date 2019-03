Alexis Woolerton hatte noch so viel vor! 2017 wollte die Britin endlich ihren großen Traum von einer Gesangskarriere verwirklichen. Daher versuchte sie bei X Factor ihr Glück und schaffte es tatsächlich eine Runde weiter. Doch die Nachwuchssängerin musste die Castingshow aus gesundheitlichen Gründen verlassen: Im Juli 2017 erhielt sie die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Jetzt wird bekannt, dass die Musikerin im Alter von 34 Jahren gestorben ist!

Monatelang hatte Alexis gegen ihre Krebserkrankung gekämpft. Nachdem sie sich Operation und Strahlentherapie unterzogen hatte, waren die Ärzte eigentlich voller Hoffnung. Im Mai 2018 wurde die Castingshow-Teilnehmerin sogar aus dem Krankenhaus entlassen. Doch noch im selben Monat kehrte der Krebs zurück. Wie das britische Magazin OK! berichtet, hörte Alexis' Herz am 24. Dezember 2018 in einem Krankenhaus in der Nähe von Huddersfield auf zu schlagen.

Ihr Verlobter Ricky Walker kann immer noch nicht fassen, welchen Leidensweg Alexis die letzten Monate hatte durchmachen müssen. "2015 hatte sie einen Termin zum Gebärmutterhals-Abstrich verpasst. Das hat ihr offenbar das Leben gekostet", erklärt der Brite. Die Sängerin hinterlässt nicht nur ihren trauernden Partner, sondern auch zwei Töchter im Alter von acht und sieben Jahren.

Facebook / Alexis Woolerton Alexis Woolerton im August 2017

Facebook / Alexis Woolerton Alexis Woolerton und ihr Verlobter Ricky Walker

Facebook / Alexis Woolerton Alexis Woolerton mit ihren Töchtern



