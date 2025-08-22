Das steckte hinter der Liebeskrise von Iris Klein und Stefan

Vor einigen Wochen gab Iris Klein (58) überraschend im Netz bekannt, dass sie und Stefan Braun mitten in einer Liebeskrise stecken. Für kurze Zeit standen alle Zeichen auf Trennung – doch mittlerweile haben sich die Mutter von Daniela Katzenberger (38) und ihr Liebster wieder berappelt. Wie Bild erfahren hat, steckte hinter der Beziehungsflaute ein Eifersuchtsdrama. Während Stefan für einen Dreh gemeinsam mit anderen Frauen in der Dominikanischen Republik war, machte sich Iris große Sorgen. Ein Insider weiß: "Iris ist deshalb zu Hause durchgedreht. Das hat sie total getriggert." Der Grund: Ihre Erfahrungen mit ihrem Ex-Mann Peter Klein (58) und seiner neuen Partnerin Yvonne Woelke (45).

Iris habe Parallelen zwischen den beiden Situationen erkannt: Peter hatte sie damals angeblich mit Yvonne betrogen, als er als Begleiter von Lucas Cordalis (58) für das Dschungelcamp nach Australien gereist war. Auch hier hatte Iris treu zu Hause auf ihren Liebsten gewartet. Sie soll nun vermutet haben, dass Stefan ihr in der Dominikanischen Republik etwas Ähnliches antun könnte. Erst als Stefan vom Dreh zurückkam, habe er sie vom Gegenteil überzeugen können. "Da lief gar nichts", beteuert der Insider.

Mit seinen ehrlichen Worten habe Stefan eine endgültige Trennung gerade noch so abwenden können. Mittlerweile konnten die beiden ihre Differenzen beiseitelegen und sind wieder ein glückliches Paar. "Jetzt sind sie wieder total happy, planen gemeinsam ihre Zukunft und wollen auch bald wieder gemeinsam Events besuchen", weiß die Quelle. Ob sie aber auch eine nachhaltige Lösung für Iris' Eifersuchtsproblem gefunden haben, bleibt wohl abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Klein, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Realitystar Iris Klein und ihr Freund Stefan