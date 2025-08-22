Todesursache von Hollywoodstar Loni Anderson wurde enthüllt

Die Schauspielwelt trauert um Loni Anderson (80), die im Alter von 79 Jahren nach einer Erkrankung verstorben ist. Laut einem Bericht von TMZ starb die Schauspielerin am 3. August in einem Krankenhaus in Los Angeles. Ihre Todesursache wurde nun bekannt: Loni litt an einer aggressiven und äußerst seltenen Krebsart – dem sogenannten metastatischen Leiomyosarkom, das in der Gebärmutter beginnt und sich auf andere Körperteile ausbreiten kann.

Ihr Tod wurde bereits Anfang des Monats öffentlich bekannt. "Mit gebrochenem Herzen geben wir den Tod unserer geliebten Ehefrau, Mutter und Großmutter bekannt", gab Lonis Pressesprecherin gegenüber People bekannt. Die Seriendarstellerin habe bereits seit vielen Jahren gegen den Krebs gekämpft, daher sei ihr Ableben für ihre Angehörigen zwar wenig überraschend, aber dennoch tragisch gewesen.

Besonders in ihrer Rolle als Jennifer Marlowe in der Erfolgsserie "WKRP in Cincinnati" wurde Loni zum Publikumsliebling der späten 70er- und frühen 80er-Jahre. Neben ihrer schillernden Karriere sorgte auch ihr Privatleben regelmäßig für Schlagzeilen, vor allem ihre Ehe mit Burt Reynolds, mit dem sie fünf Jahre verheiratet war. Die beiden lernten sich 1983 bei Dreharbeiten kennen und galten für viele Jahre als eines der bekanntesten Paare Hollywoods. Auch nach der Scheidung blieb Loni stets im Fokus der Öffentlichkeit, nicht zuletzt aufgrund ihres zeitlosen Glamours.

Getty Images Loni Anderson bei der Asian World Film Festival: Closing Night Gala, November 2021

Getty Images Loni Anderson, November 2021

Getty Images Loni Anderson und Burt Reynolds

