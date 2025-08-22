Keira Knightley musste nach "Fluch der Karibik" in Therapie

Keira Knightley (40), bekannt aus ihrer Rolle als Elizabeth Swann in Fluch der Karibik, sprach kürzlich offen über die Schattenseiten ihres frühen Ruhms. Bereits mit 18 Jahren wurde sie durch den Überraschungserfolg "Kick It Like Beckham" und ihre Auftritte in "Fluch der Karibik" sowie Tatsächlich... Liebe zum internationalen Star. Doch der plötzliche Erfolg belastete sie enorm. "Ich fand das ziemlich furchtbar", verriet die Schauspielerin im Gespräch mit Variety und erklärte: "Ich bin nicht extrovertiert, daher fand ich dieses Maß an Kontrolle und Ruhm wirklich hart." Diese Zeit führte dazu, dass sie nach den Dreharbeiten für mehrere Jahre Therapie in Anspruch nehmen musste.

Die intensive Aufmerksamkeit und die öffentliche Kontrolle trafen sie in einer Zeit, in der sie sich selbst noch als "in der Entwicklung befindlich" beschreibt. Es war ein Alter, in dem Fehler und persönliche Entfaltung entscheidend sind. Doch trotz der Belastungen, die mit ihrem Erfolg einhergingen, blickt die Schauspielerin ohne Groll zurück. "Es war traumatisch, aber gleichzeitig war es die Grundlage für meine weitere Karriere", gab sie zu und resümierte: "Würde ich also rückblickend etwas anders machen? Nein, das würde ich nicht, denn ich habe unglaubliches Glück. Meine Karriere befindet sich an einem Punkt, an dem sie mir wirklich Spaß macht, und mein Bekanntheitsgrad ist nicht mehr so intensiv. Ich kann jetzt damit umgehen, und das ist großartig", erklärte sie zufrieden.

Heute lebt die Schauspielerin ein deutlich ruhigeres Leben und genießt ihren Beruf in vollen Zügen. Mit Oscar-Nominierungen für Filme wie "Stolz und Vorurteil" und "The Imitation Game" konnte sich die Britin als ernstzunehmende Leinwandgröße etablieren. Gleichzeitig gab sie kürzlich zu, dass sie ihre Oscar-Nominierung für Stolz und Vorurteil extrem überraschte, da sie gleichzeitig für ihre schauspielerische Leistung in "Fluch der Karibik 2" heftiger Kritik ausgesetzt gewesen war. "In der öffentlichen Wahrnehmung war ich eine schreckliche Schauspielerin", erinnerte sie sich im Interview mit Vanity Fair.

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

