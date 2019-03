Folgt schon bald ein weiterer Kino-Erfolg? “Bohemian Rhapsody” räumte bei den diesjährigen Oscars vier Auszeichnungen ab: “Bester Hauptdarsteller”, “Bester Ton”, “Bester Schnitt” und “Bester Tonschnitt”. Auch an den Kinokassen spielte der Blockbuster über die Karriere von Freddie Mercury (✝45) und seiner Rockband Queen mit 870 Millionen US-Dollar (umgerechnet 772 Millionen Euro) phänomenale Ergebnisse ein. Glaubt man neuesten Gerüchten, soll bereits ein zweiter Teil des Erfolgsfilms in Planung sein!

Niemand Geringeres als Regisseur Rudi Dolezal heizt die Spekulationen um eine Fortsetzung an. Er war für die Umsetzung von Videoclips zu Queen-Songs wie “One Vision”, “These Are the Days of Our Lives” und “The Invisible Man” verantwortlich. Gegenüber der News-Seite Page Six erklärte der Filmemacher, dass Queens Manager Jim Beach bereits konkrete Vorstellungen habe, was ein Sequel angeht: “Ich bin mir sicher, dass er eine Fortsetzung plant, die mit Live Aid beginnt.”

Die Möglichkeit werde gerade intern besprochen. Auch Queen-Gitarrist Brian May (71) hatte bereits im Dezember angedeutet, dass eine Fortsetzung vorstellbar sei. “Bohemian Rhapsody” endete mit dem legendären Live-Aid-Auftritt der Band und thematisierte schließlich nicht den frühen Tod von Frontmann Freddie Mercury.

Getty Images Rami Malek, Oscar-Sieger 2019

Anzeige

Getty Images Brian May, Rami Malek und Roger Taylor bei den Golden Globes 2019

Anzeige

Getty Images Brian May, Queen-Gitarrist

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de