Endlich gibt's die erste Turtel-Aufnahme! Im September 2018 gaben Chris Töpperwien (45) und seine Frau Magdalèna Kalley ihre Trennung bekannt. Fünf Monate später verschenkte der Currywurstmann sein Herz bereits an eine andere Frau. Viel ist über die neue Flamme aber bisher nicht bekannt – ein erstes Kuss-Foto, dass Chris Anfang März gepostet hatte, löschte er kurze Zeit später wieder von seinem Social-Media-Profil. Nun stellte er erneut ein Kuschel-Bild von sich und seiner Herzdame online!

Auf Instagram teilte der 45-Jährige sein Glück mit der Welt. Zufrieden lächelt der Ex-Dschungelcamp-Bewohner auf dem Foto in die Kamera, während eine blonde Frau ihm liebevoll einen Kuss auf die Wange drückt. Dazu schrieb Chris – wohl in Hinblick auf die Pärchen-Pic-Löschaktion Anfang des Monats: "Nur Dummköpfe ändern ihre Meinung nicht. Neues Leben, neue Partnerin, neue Herausforderungen. Danke für euren Support!"

Dieses Mal will er das Foto aber nicht wieder löschen. In den Hashtags zum Beitrag verkündete Chris eindeutig: #diesmalbleibtesdrin. Auf die Frage, wer die schöne Lady an seiner Seite ist, gab es aber auch jetzt keine Antwort. Chris hatte bereits vor einiger Zeit in einem Interview mit RTL erklärt, dass er seine neue Liaison vorerst privat halten wolle.

MReh/face to face/ActionPress Magdalèna Kalley und Chris Töpperwien in Miami

Instagram / currywurstmann_official Insta-Post von Chris Töpperwien

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, Reality-Star

