Nachdem sich Chris Töpperwien (45) im September 2018 nach vier Jahren Ehe von seiner Frau Magdalèna Kalley getrennt hatte, fand er fünf Monate später eine neue Liebe. Seitdem teilte der Currywurstmann nur vereinzelt Bilder und gab von seiner neuen Perle noch nicht so viel preis. Doch jetzt überraschte der Wahlamerikaner seine Fans mit einem ganz besonderen Schnappschuss: Chris veröffentlichte erstmalig eine Aufnahme mit seiner Freundin auf seinem Social-Media-Kanal!

Auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte der 45-Jährige jetzt einen verschmusten Schnappschuss von sich und seiner Liebsten. Total vertraut drückt die hübsche Unbekannte dem ehemaligen Dschungelcamper einen Kuss auf die Wange. "Das Schönste an den meisten Männern ist die Frau an ihrer Seite", zitierte Chris den Politiker Henry Kissinger. Viele Fans warten aber immer noch auf die Antwort, wer denn nun die neue Frau an der Seite des Goodbye Deutschland-Stars ist.

In einem RTL-Interview gab der Wurstliebhaber aber bereits bekannt, dass er so schnell seine Beziehung nicht öffentlich machen will. "Ich möchte mein Privatleben nach meiner letzten doch recht öffentlichen Beziehung nun privat halten. Ich denke, ihr habt dafür Verständnis", gab er unmissverständlich an.

Instagram / currywurstmann_official Insta-Post von Chris Töpperwien

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, Ex-Dschungelcamp-Kandiat 2019

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, "Goodbye Deutschland"-Star

