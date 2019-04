Große Trauer um Darren Partch! Der ehemalige Profi-Hockey-Spieler wurde bereits seit Freitag vermisst – nun herrscht traurige Gewissheit: Der Amerikaner und eine weibliche Person wurden am Sonntagabend von seinem Mitbewohner tot in seiner Eigentumswohnung in Newport Beach, Kalifornien, aufgefunden. Bei der Frau handelt es sich um Wendi Miller – eine Kalifornierin, die er erst am Freitag kennengelernt haben soll. Darren war gerade einmal 38 Jahre alt!

Die Los Angeles Times berichtet, dass es sich um einen Doppelmord handeln könne – die Ermittlungen dauern laut einer Polizei-Quelle noch an. Wendis Sohn Luke Carpenter teilte die traurige Nachricht auf Facebook mit: "Sie wurde erschossen und uns wurde gesagt, dass sie nicht gelitten hat." Wendi wurde bereits seit Freitagabend vermisst. Luke hatte daraufhin eine Vermisstenanzeige für sie geschaltet, die jedoch erfolglos blieb.

Wendi und Darren wurden zuletzt Freitagabend in einer Bar in Lagnua Beach gesichtet. Dort sollen sich die beiden auch kennengelernt haben. "Er brauchte eine Mitfahrgelegenheit nach Hause. Sie war dafür bekannt, dass sie den Menschen die Möglichkeit gab, sie nach Hause zu fahren, wann immer sie es brauchten", berichtete ein Augenzeuge.

Facebook / Luke Carpenter Wendi Miller

Facebook / Luke Carpenter Wendi Miller und Luke Carpenter

Facebook / Luke Carpenter Wendi Miller und Luke Carpenter



