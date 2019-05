Dominique Miller schaffte es in der siebten Germany's next Topmodel-Staffel ins Finale – musste sich aber dort gegen ihre beiden Mit-Konkurrentinnen Luisa Hartema (24) und Sarah-Anessa Hitzschke (25) geschlagen geben. Auch wenn es bei der Castingshow nur für den dritten Platz reichte, so lief es privat für die Beauty, wie sie Promiflash verriet, umso besser: Im Juni 2018 heiratete Dominique ihre große Liebe und auch Kinder seien bereits ein Thema.

Im Interview mit Promiflash schwärmte die 28-Jährige über den schönsten Tag ihres Lebens: "Letztes Jahr im Juni habe ich geheiratet. Momentan genießen wir unsere Zweisamkeit und wollen die Welt entdecken." Auch über Nachwuchs würde bei dem frisch vermählten Paar schon nachgedacht, dies habe allerdings noch etwas Zeit, so Dominique.

Nach ihrer Zeit bei GNTM startete Dominique auf den Laufstegen voll durch und arbeitete ein Jahr als Vollzeitmodel. Die Teilnahme an der Show habe ihr dieses Leben ermöglicht, erklärte die leidenschaftliche Tänzerin: "Durch die Show habe ich sehr viel an Selbstbewusstsein gewonnen. Ohne GNTM hätte ich niemals als Model gearbeitet und somit viele neue tolle Freundschaften und Bekanntschaften nicht geknüpft."

Getty Images Dominique Miller im Juli 2014 in Berlin

Instagram / dominique_miller_ Dominique Miller mit ihrem Mann

Getty Images Dominique Miller in Berlin im Jahr 2014

