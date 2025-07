Bill Kaulitz feiert JGA von Georgs Verlobter auf Mallorca

Bill Kaulitz (35) hat seinem Alltag in Los Angeles vorübergehend den Rücken gekehrt und ist nach Mallorca gereist, um an einem besonderen Fest teilzunehmen. Anlass ist der Junggesellinnenabschied von Susanne Knispel, der Verlobten von Georg Listing (38), dem Bassisten der Band Tokio Hotel. Das Highlight der Reise: Die Gruppe residiert in der luxuriösen Villa Remus im Nobelort Son Vida, nördlich von Palma. Die prächtige Unterkunft bietet neben fünf Schlafzimmern und sieben Bädern unter anderem einen 100 Quadratmeter großen Pool und eine Sauna – der perfekte Ort für ausgelassene Feiern.

Die Vorbereitungen für die Reise nach Mallorca verliefen jedoch nicht reibungslos, wie Bill via Instagram schilderte. Sein Gepäck blieb in Los Angeles zurück, weshalb er kurzfristig improvisieren musste. Doch auf der Partyinsel scheint ihm das keinen Abbruch zu tun – Drinks am Pool und die Möglichkeit, vor Ort einzukaufen, scheinen die verlorenen Koffer schnell vergessen gemacht zu haben. Die ausgelassene Stimmung der Feiergesellschaft könnte die Gruppe möglicherweise auch zu einem Abstecher in das lebhafte Nachtleben der Insel führen, wenngleich bisher unklar bleibt, ob dabei auch ein Zusammentreffen mit Bills Ex und Ballermann-Sänger Marc Eggers (38) geplant ist.

Bereits seit 16 Jahren sind Georg und Susanne ein Paar, weshalb im Umfeld der Band dieser neue Lebensabschnitt nun ausgiebig gefeiert wird. Die Musiker sind bekannt für ihre langjährigen Partnerschaften: Gitarrist Tom Kaulitz (35) ist seit 2019 mit Heidi Klum (52) glücklich verheiratet, Schlagzeuger Gustav Schäfer (36) lebt ebenfalls in einer glücklichen Ehe und ist Vater einer Tochter. Es scheint, dass auch Georg und Susanne bald in diesen Kreis der Ehepaare eintreten werden.

PIC ONE / ActionPress Bill Kaulitz, Sänger

ENERGY Georg Listing mit Bill und Tom Kaulitz

Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"