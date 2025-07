"Nutzlose Selfies"-Parade: Courteney Cox zeigt sich uneitel

Courteney Cox (61) hat ihre Fans wieder einmal mit ihrer lockeren Art begeistert. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin ein Reel mit einer Reihe von Bildern, die sie in eher unglamourösen Momenten zeigen. Dazu zählen Selfies mit merkwürdigen Gesichtsausdrücken, eine angebliche allergische Reaktion und andere unvorteilhafte Schnappschüsse. "Sowas von nutzlos", kommentierte Courteney ihren neuen Beitrag selbstironisch. Ihre Follower zeigten sich begeistert von ihrem Humor und lobten ihre Bodenständigkeit.

Ihre Fans konnten nicht genug von der Aktion bekommen und überschütteten Courteney regelrecht mit Lob in den Kommentaren. Viele zeigten sich begeistert von der bodenständigen Art der TV-Bekanntheit, die sich in Zeiten von gefilterter Perfektion in den sozialen Medien als erfrischend authentisch präsentiert. Ein Follower schrieb anerkennend: "In einer Welt, die von Filtern und falscher Perfektion besessen ist, erinnert uns Monica daran: Echt zu sein ist der wahre Luxus." Doch trotz der "nutzlosen" Selfies stellten viele ihrer Fans auch klar, dass sie selbst in urkomischen und absurden Posen immer noch umwerfend aussehe.

Es ist nicht das erste Mal, dass Courteney ihre Anhänger mit humorvollen Einblicken in ihren Alltag begeistert. Erst kürzlich ließ sie ihre Follower in einem Instagram-Video an einem kuriosen Rundgang durch ihren Schrank teilhaben. Dabei präsentierte sie unter anderem Puppenkleidung für ihre Hunde und einen Popcornhalter in Form der Ghostface-Maske aus ihren Scream-Filmen. Courteney, die durch ihre unverwechselbare Rolle als Monica in der Serie Friends Kultstatus erlangte, zeigt immer wieder mit augenzwinkernder Leichtigkeit, wie nahbar und charmant sie auch abseits des roten Teppichs ist.

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox, Juli 2025

Instagram / courteneycoxofficial Courteney Cox, Juli 2025

Getty Images Courteney Cox, September 2024