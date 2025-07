Michael Madsens Absage an Tarantino führte zu langem Bruch

Michael Madsen (67) ist am 3. Juli im Alter von 67 Jahren verstorben. In Erinnerung bleibt der Schauspieler vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Regisseur Quentin Tarantino (62) in Kultfilmen wie "Kill Bill" und "Reservoir Dogs". Doch eine folgenschwere Entscheidung überschattete laut Filmstarts.de ihre Beziehung: Michael lehnte eine Rolle in Quentins Meisterwerk "Pulp Fiction" ab, um stattdessen in Kevin Costners (70) Western-Epos "Wyatt Earp" mitzuwirken. Diese Entscheidung bereute er im Nachhinein sehr.

Quentin wollte Michael für die Rolle des Vincent Vega casten, die nach seiner Absage mit John Travolta (71) besetzt wurde. Michael entschied sich für das größere Projekt von Kevin, das viel Prestige versprach. Doch während "Pulp Fiction" zu einem bahnbrechenden Erfolg wurde und sogar die Goldene Palme in Cannes gewann, floppte "Wyatt Earp" an den Kinokassen und erhielt durchwachsene Kritiken. Für Michael war der Western eine herbe Enttäuschung, die er später in einem Interview mit der Zeitung The Guardian als "drei Stunden Übelkeit" bezeichnete. Mit Quentin sprach er fast ein Jahrzehnt lang kein Wort mehr.

Erst 2003 versöhnten sich die beiden und arbeiteten erneut zusammen. Michael übernahm die Rolle des Budd in "Kill Bill" und war später auch in Filmen wie "The Hateful 8" und "Once Upon a Time... in Hollywood" zu sehen. Mit seiner charismatischen Leinwandpräsenz bleibt er unvergessen, insbesondere für seine Darstellung des brutalen Vic Vega in "Reservoir Dogs", die seinen Status als Kultfigur der Filmgeschichte untermauerte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Quentin Tarantino und Michael Madsen, Filmemacher und Schauspieler

Anzeige Anzeige

ActionPress / United Archives GmbH John Travolta und Uma Thurman in "Pulp Fiction" (1994)

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Madsen im September 2024