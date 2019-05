Langsam aber sicher wird es ernst für die Teilnehmer des Eurovision Song Contests! Schon am 18. Mai findet in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv das große Finale des internationalen Gesangs-Wettbewerbs statt. Das Motto in diesem Jahr: "Dare to Dream", zu Deutsch: Trau dich zu träumen! In zwei Halbfinalen müssen die Vertreter der Länder am Dienstag und Mittwoch ihr Können beweisen – doch bevor es mit dem Motto auf die Bühne geht, wurde erstmal gefeiert: In ihre schönsten Roben geschmissen strahlten die Stars auf dem roten Teppich!

Grelle Farben, üppige Roben und schlichte Anzüge – bei der feierlichen Zeremonie des 64. ESC tummelten sich die Kandidaten in heißen Looks auf dem Red Carpet – der in diesem Jahr genau genommen orange war. Während die deutschen Repräsentanten S!sters, bestehend aus Carlotta Truman und Laura Kästel in schlichten schwarzen Outfits ganz elegant erschienen, setzten andere auf eher auffälligere Kombinationen: So lächelte Frankreichs Bilal Hassani in einer tüll-reichen weißen Robe mit Schleppe. Ex-DSDS-Sieger Luca Hänni (24), der in diesem Jahr für die Schweiz siegen will, posierte überglücklich in einem funkelnden Anzug und rotem T-shirt – inklusive knallroten Socken!

Den größten Auftritt des Abends legte jedoch Vorjahressiegerin Netta Barzilai (26) hin: Ihr kurzes weißes Kleid kombinierte die Israelin mit gelben Dreadlocks – die Schleppe ihrer Robe wurde zudem von gleich drei Helferinnen getragen. Freut ihr euch schon auf den ESC? Stimmt unten in unserer Umfrage ab!

Getty Images Bilal Hassani, Vertreterin von Frankreich, beim Eurovision Song Contest 2019 in Tel Aviv

Getty Images Luca Hänni auf dem roten Teppich des ESC 2019 in Tel Aviv

Getty Images Netta Barzilai, Eurovision Song Contest-Siegerin von 2018, in Tel Aviv

