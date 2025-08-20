Paul Kalkbrenner kündigt nach sieben Jahren neues Album an

Der deutsche Musiker und Produzent Paul Kalkbrenner (48) überrascht seine Fans nun mit erfreulichen Neuigkeiten: Nach einer siebenjährigen Pause erscheint am 10. Oktober sein neues Album "The Essence". Die Bekanntgabe erfolgte nur wenige Tage nach der Veröffentlichung seiner jüngsten Single "Ninety-Two". Aber das ist noch nicht alles! Bereits am 29. August dürfen sich die Zuhörer auf eine weitere Single freuen, die in Zusammenarbeit mit dem belgischen Künstler Stromae (40) entstanden ist. Paul ließ es sich nicht nehmen, diesen besonderen Track vorab auf Instagram anzukündigen.

Mit dieser Ankündigung setzt Paul Kalkbrenner seine beeindruckende Karriere fort. Die Single "Ninety-Two" gibt bereits einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Album und zeigt, dass der Berliner nichts von seinem Gefühl für energiegeladene Tracks und mitreißende Melodien verloren hat. Die Kollaboration mit Stromae dürfte für zusätzlichen Hype sorgen, da Fans beider Künstler gespannt sind, wie sich ihre Stile vereinen lassen.

Privat hält sich Paul, der kürzlich bei einem Auftritt attackiert wurde, eher im Hintergrund. Der Produzent, der in Berlin geboren wurde, begann seine Karriere bereits in den 90er Jahren und wurde vor allem durch den Film "Berlin Calling" und seinen Soundtrack dazu berühmt. Die Hauptrolle in dem Film spielte er selbst, was ihm über die Musik hinaus große Bekanntheit einbrachte. Seine Fans schätzen nicht nur seine musikalische Leidenschaft, sondern auch seine sympathische, bodenständige Art, die ihn trotz seines Erfolges nahbar und authentisch erscheinen lässt.

Imago Paul Kalkbrenner, Musiker und Produzent, 2025

Imago Stromae, Musiker, 2025

Getty Images Paul Kalkbrenner, DJ

