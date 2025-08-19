Yeliz Koc nutzte nach Trennung noch Janniks Streamingdienste

Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis (29) sind derzeit nicht gut aufeinander zu sprechen. Nachdem die Realitystars bei Prominent getrennt wieder zueinandergefunden hatten, endete ihre Beziehung vor wenigen Monaten endgültig. Erst kürzlich machte Yeliz dann den Trennungsgrund öffentlich – der wohl etwas mit der Sexualität ihres Ex-Freundes zu tun hatte. Nun macht sie ein weiteres pikantes Geständnis in ihrer Instagram-Story: Die einstige Dschungelcamperin nutzte trotz der Trennung weiterhin den Streamingdienst des Make Love, Fake Love-Stars. "Ich habe jetzt Amazon Prime. Mein Ex-Freund hat mich aus seinem Account rausgeschmissen", offenbart sie und stichelt: "Ich habe mir, glaube ich, zu viele Filme gekauft. Ich dachte, wenn der über 100.000 gemacht hat, kann er auch ein paar Euro für Amazon Prime abdrücken."

Mit ihrem Seitenhieb spielt Yeliz auf Janniks umstrittene Aussagen an, er habe mit der gemeinsamen Beziehung und der anschließenden Trennung ein kleines Vermögen verdient. Doch damit nicht genug: Er zog laut der ehemaligen Promi Big Brother-Gewinnerin auch ihre Tochter Snow (3) mit hinein. Nach dem Liebes-Aus sprach der Influencer offen über seine Vergangenheit mit der 31-Jährigen und nutzte Fotos seiner Ex-Freundin sowie ihres Nachwuchses sowohl öffentlich als auch für seinen Podcast. All dies wurde während der Ausstrahlung von "Prominent getrennt" zum Thema. "Du bist also auch noch stolz drauf, dass du mich benutzt hast?", wetterte Yeliz, nachdem ihr Ex zugegeben hatte, nach der Trennung 100.000 Euro verdient zu haben.

Aktuell ist jedoch ein anderer Punkt der Auslöser für den Rosenkrieg zwischen den einstigen Partnern. Am vergangenen Wochenende wurde Jannik innig mit Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (35) gesichtet, woraufhin die Gerüchteküche ordentlich zu brodeln begann. Yeliz äußerte sich daraufhin auf Instagram zu Wort und nannte erstmals den Grund für ihre Trennung. "Weil es so viele interessiert, was ich davon halte, werde ich einmal was dazu sagen: Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen", schrieb sie. Der 29-Jährige warf ihr daraufhin Rufmord vor – und kündigte an, erneut einen Enthüllungspodcast zu planen.

IMAGO / Eventflash Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Mai 2023

Instagram / jannikkontalis Snow, Jannik Kontalis und Yeliz Koc in Paris, März 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Januar 2025

