Bekannter Autor schreibt Enthüllungsbuch über Prinz Philip

Nach dem spektakulären Erfolg seines Enthüllungsbuchs über Prinz Andrew (65) hat der Autor Andrew Lownie sein nächstes Projekt enthüllt: ein ungeschöntes Porträt über den verstorbenen Prinz Philip (†99), den Herzog von Edinburgh. Der Historiker und Biograf erklärte kürzlich, dass er bereits intensiv an dem Werk arbeitet und vier Jahre dafür eingeplant hat. "Ich habe alle Anfragen für Informationen bereits gestellt", teilte Andrew Lownie gegenüber der Mail on Sunday mit. Eine seiner Entdeckungen ist dabei besonders erwähnenswert: das erste Schulzeugnis von Prinz Philip, das ursprünglich für 100 Jahre unter Verschluss bleiben sollte. "Warum das geheim gehalten wurde, weiß ich nicht, aber es ist nun verfügbar", so der Autor.

Mit seiner bisherigen Arbeit an Biografien hat Andrew Lownie mehrfach für Furore gesorgt, nicht zuletzt mit seinem jüngsten Buch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", das Einblicke in das Leben von Prinz Andrew und Sarah Ferguson (65) gibt. Für nächstes Jahr ist bereits eine überarbeitete Version des Buches angekündigt, da neue Quellen mit weiteren Informationen über Prinz Andrew an die Öffentlichkeit getreten sind. Der Biograf sagte, sein Werk müsse komplett überarbeitet werden, da viele jener Personen, die sich bisher nicht äußern wollten, ihre Meinung geändert haben. "Ich denke, mein Buch hat die Stille um Prinz Andrew durchbrochen", so Andrew Lownie.

Seine Aufmerksamkeit auf Prinz Philip zu lenken, sieht Andrew Lownie als nächsten Schritt, auch wenn er zugibt, dass die Öffentlichkeit Zeit benötigt, um gewisse Details aus Prinz Philips Privatleben zu akzeptieren. Andrew Lownie, der sich für mehr Transparenz innerhalb der Monarchie ausspricht, glaubt daran, dass die Menschen inzwischen erwarten, solche Geschichten zu erfahren. Der Herzog von Edinburgh war für seine direkte und oft unverblümte Art bekannt, was ihn in der Öffentlichkeit beliebt, aber auch kontrovers machte. Sein Leben und Wirken, das sich über ein Jahrhundert spannte, bietet sicherlich reichlich Stoff für ein differenziertes und offenherziges Porträt.

