Trennungsdetails: Laura Blond findet Yeliz' Aktion "abartig"

Jannik Kontalis (29) sorgte kürzlich durch eine innige Begegnung mit Bill Kaulitz (35) auf einer Party für Gesprächsstoff. Schnell brodelte die Gerüchteküche, und nicht lange danach meldete sich seine Ex-Freundin Yeliz Koc mit brisanten Behauptungen zu Wort. Im Netz erklärte sie, dass Janniks angebliche Vorliebe für Männer der Grund für die erneute Trennung der beiden gewesen sei. Nun mischt sich Laura Maria Lettgen alias Laura Blond in das Drama ein. Auf Instagram betont sie, nicht viel von Yeliz' Offenbarung zu halten. "Finde es schon ziemlich fragwürdig, dass man einfach so die Sexualität des Ex-Partners veröffentlicht – noch dazu mit dieser Reichweite im Rücken", schreibt die Kampf der Realitystars-Bekanntheit und ergänzt: "Die Aktion ist abartig."

Obwohl sie keinen Namen nannte, ist die Verbindung zu Yeliz und Jannik offensichtlich – insbesondere, da sie sich einen kleinen Seitenhieb auf die politischen Ambitionen des Make Love, Fake Love-Stars nicht verkneifen kann. "Warum der Oberbürgermeister das Ganze macht und dass er damit Reichweite abgreifen will, ist offensichtlich. Aber das hier war meiner Meinung nach ein Schritt zu viel", stellt Laura klar. Für die Beauty & The Nerd-Gewinnerin ist die Aktion der Ex-Dschungelcamperin ein klarer Eingriff in Janniks Privatsphäre: Es sei einzig und allein seine Entscheidung, ob und wann er öffentlich über seine Sexualität sprechen möchte.

Yeliz und Jannik gingen bis vor wenigen Monaten noch gemeinsam durchs Leben. Für die beiden Prominent getrennt-Teilnehmer war es der zweite Versuch – der jedoch im April dieses Jahres endete. Nähere Details hielten sie bislang für sich. Doch nachdem Spekulationen über Jannik und den Tokio Hotel-Frontmann aufgekommen waren, meldete sich die einstige Promi Big Brother-Siegerin zu Wort und nannte den angeblichen Grund für das Liebes-Aus. "Weil es so viele interessiert, was ich davon halte, werde ich einmal was dazu sagen: Ich wusste anfangs nicht, dass Jannik auf Männer steht, habe dann durch einen Zufall etwas erfahren. Das ist der Grund für die erneute Trennung gewesen", behauptete die 31-Jährige.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI, RTL Collage: Laura Maria Lettgen und Yeliz Koc

Anzeige Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Anzeige