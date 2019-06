Als Star-Stürmer ging José Antonio Reyes in die spanische als auch britische Fußballgeschichte ein. Jetzt ist der Profi-Kicker mit gerade einmal 35 Jahren bei einem Autounfall gestorben. Bereits als Zehnjähriger stand Reyes für den Sevilla FC auf dem Platz, blieb ihm während seiner gesamten Jugend treu und wurde zum gefeierten Vorzeigespieler. 2004 wechselte der Spanier dann zu Arsenal London – und legte von dort an eine wahrhaftige Profi-Karriere hin.

Sport-Fans weltweit dürfte bei diesen traurigen News der Atem stocken: "Es könnte keine schlimmeren Nachrichten geben. Der beliebte Sevilla-Star José Antonio Reyes ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ruhe in Frieden", teilte der spanische Traditionsklub via Twitter mit. Auch Englands Premier League-Team Arsenal bekundete bereits öffentlich Beileid: "Alle bei Arsenal sind am Boden zerstört von den schockierenden Neuigkeiten, dass unser ehemaliger Spieler José Antonio Reyes durch einen Autounfall in Spanien gestorben ist."

Neben Sevilla und Arsenal stand Reyes auch bei Real und Atlético Madrid unter Vertrag, holte in Spanien sowie England den Titel in den jeweiligen Ligen. Außerdem absolvierte der Vater eines Sohnes 22 Länderspiele für die spanische Nationalmannschaft und sicherte sich fünfmal den Sieg in der Europa League.

ActionPress/BPI/REX/Shutterstock José Antonio Reyes beim Europa League Finale 2016

ActionPress/ALTERPHOTOS SC. José Antonio Reyes für Real Madrid

ActionPress/BPI/REX/Shutterstock José Antonio Reyes beim Europa League Finale 2016



