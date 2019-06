Schöne Neuigkeiten aus der Fußballwelt! Erst vor wenigen Tagen überraschte Borussia Mönchengladbach-Kicker Patrick Herrmann seine Fans mit einer Vertragsverlängerung bis ins Jahr 2020. Immerhin sah es zuvor lange so aus, als würde der Fußballstar einen Vereinswechsel ins Auge fassen. Nun ist allerdings auch endlich der niedliche Grund für seinen plötzlichen Sinneswandel bekannt: Patrick wird im November zum ersten Mal Vater!

Das bestätigte der 28-Jährige jetzt gegenüber Bild: "Ja, das stimmt. Es wird ein Gladbacher. Und ein Fußballer...". Diese schönen Nachrichten hätten auch maßgeblich dazu beigetragen, dass er seine Zeit bei Gladbach noch einmal verlängert habe, so Patrick. Immerhin wolle er seinen Nachwuchs in gewohnter Umgebung großziehen. "Jeder, der mich kennt, weiß ja, wie wohl ich mich in Gladbach und bei Borussia fühle", erklärte der Stürmer.

Patrick und seine Frau Sandra sind bereits seit 2013 ein Paar. Vier Jahre später gaben sich die beiden bei einer kleinen, intimen Feier das Jawort. Könnt ihr verstehen, dass Patrick wegen des Babys lieber bei Gladbach bleiben wollte? Stimmt ab!

Getty Images Patrick Herrmann bei einem Training in Köln

Getty Images Patrick Herrmann bei einem Spiel gegen Bayern München

Getty Images Patrick Herrmann bei einem Spiel gegen Southampton

