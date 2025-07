Dieser Filmfehler ist den "Pretty Woman"-Machern unterlaufen

Im Kultfilm "Pretty Woman" aus dem Jahr 1990 entdeckten aufmerksame Fans einen amüsanten Fehler, der immer wieder für Gesprächsstoff sorgt. In einer Frühstücksszene mit Julia Roberts (57) als Vivian und Richard Gere (75) als Edward Lewis ändert sich überraschend Vivians Mahlzeit. Während sie zunächst ein Croissant in der Hand hält, hat sie nach einem kurzen Schnitt plötzlich einen Pancake vor sich. Dieser Wechsel geschieht während eines Dialogs im Hotelzimmer, was die Änderung noch auffälliger macht.

Filmfehler wie dieser sind selbst bei großen Produktionen keine Seltenheit und entstehen oft in der Nachbearbeitung, wenn Szenen aus unterschiedlichen Aufnahmen zusammengeschnitten werden. Besonders auffällig ist der "Croissant/Pancake Swap", da es sich um eine ruhigere Sequenz handelt, bei der die Augen des Publikums nicht von Action abgelenkt werden. Dennoch hat die Ungereimtheit keinerlei Einfluss auf die Handlung des Films. Die charmante Liebesgeschichte von Vivian und Edward bleibt unberührt und begeistert sowohl damals als auch heute Millionen Zuschauer.

Trotz solcher kleinen Patzer bleibt "Pretty Woman" ein zeitloser Klassiker, der das Publikum mit seiner Mischung aus Romantik und Humor verzaubert. Julia und Richard schufen mit ihrer Chemie auf der Leinwand ein Traumpaar, das noch Jahrzehnte später gefeiert wird. Solche Filmfehler tragen sogar zur Faszination des Films bei, denn viele Fans lieben es, diese Details zu entdecken und dann in geselliger Runde darüber zu diskutieren. Es zeigt, dass selbst bei perfekt inszenierten Meisterwerken der menschliche Faktor jederzeit für kleine Überraschungen sorgen kann.

Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"

Everett Collection/ActionPress "Pretty Woman"-Filmplakat mit Richard Gere und Julia Roberts

ActionPress Julia Roberts und Richard Gere in "Pretty Woman"