Die südkoreanische Schauspielerin Kang Seo-ha ist im Alter von nur 31 Jahren verstorben. Laut einem Bericht von Sports Kyunghyang vom 14. Juli erlag die beliebte TV-Darstellerin einem langen Kampf mit einer Krebserkrankung. Ihre Trauerfeier findet in Seoul statt, wo Familie und Freunde von ihr Abschied nehmen können. Die Beisetzung ist für Mittwoch geplant. Ihre letzte Ruhestätte wird die Schauspielerin in Haman in der Provinz South Gyeongsang finden.

Ihre Fans und Freunde haben die Nachricht mit tiefer Trauer aufgenommen und drücken in den sozialen Medien ihr Beileid aus. Besonders auf Kangs Instagram-Profil trauern viele um den Verlust der Schauspielerin. Ein emotionaler Beitrag auf ihrem Account, vermutlich von einer nahestehenden Person verfasst, beginnt mit den Worten: "Unnie, ich hoffe, du bist frei von Schmerzen und nur noch glücklich, wo auch immer du bist." Der Beitrag enthält ein Video mit Erinnerungsbildern der Verstorbenen und ihren glücklichen Momenten. Zahlreiche Kommentare von Fans und Weggefährten zeigen, wie sehr Kang geschätzt wurde.

Kang Seo-ha begann ihre Karriere 2012 mit einem Auftritt im Musikvideo "Farther Away" von Brave Guys und setzte seitdem Akzente in der koreanischen Dramaszene. Mit Rollen in Serien wie "Schoolgirl Detectives" und "Heart Surgeons" konnte sie sich schnell einen Namen machen. Zuletzt war sie bei Insight MCN unter Vertrag und arbeitete an diversen Projekten. Ihre finale Arbeit ist der Film "Mangnaein", der vielen als Erinnerung an ihr außergewöhnliches Talent dienen wird. Ihr Tod hinterlässt eine große Lücke in der südkoreanischen Film- und Fernsehbranche.

Instagram / yewonyewoni Kang Seo-ha, Schauspielerin

Instagram / yewonyewoni Kang Seo-ha im Juli 2023

Instagram / yewonyewoni Kang Seo-ha, "Through the Waves"-Star

