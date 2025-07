Walentina Doronina vs. Christin: Sie wird laut Fans siegen

Am 4. Oktober wird es spannend in Oberhausen: Beim Kampfsport-Event "The Ultimate HYPE" treffen Christin Okpara (29) und Walentina Doronina (25) im Boxring aufeinander. Fans diskutieren bereits hitzig in den sozialen Medien, wer das Duell für sich entscheiden wird. Viele setzen auf Walentina und schreiben unter einem Promiflash-Beitrag Kommentare wie "Walentina wird sie sicherlich schlagen" oder "Wale reißt das Ding". Doch auch Christin hat Unterstützer, die etwa schreiben: "Dann bin ich für Christin, obwohl ich beide nicht mag."

Der Boxkampf ist nicht nur durch die sportliche Herausforderung brisant, sondern auch durch die persönliche Spannung zwischen den beiden. Beide polarisieren seit Jahren in der Welt von Social Media und Reality-TV, was dem Kampf zusätzliche Würze verleiht. Fans spekulieren außerdem über die Erfahrung der beiden: Während Walentina von einigen als die favorisierte Kämpferin angesehen wird, glauben andere, dass Christin mit ihrem Biss überraschen könnte. Fest steht: Beide bringen ihre markante Persönlichkeit und ihre Followerschaft mit in den Ring.

Dass es zwischen den beiden knistern könnte, war abzusehen. Zuletzt hatte Walentina öffentlich gegen Christin gestichelt und damit weiter Öl ins Feuer gegossen. "Lern erst mal, die Bandagen richtig zu binden, bevor du was von Boxen erzählst...", wetterte sie auf Instagram. Christin hingegen bleibt ihrem typischen Image treu und zeigt sich gewohnt kampfeslustig: "Wir haben jetzt die Option, uns legal auf die Fresse zu hauen. Ich warte seit zwei Jahren auf den Boxkampf – also Walentina, mach dich bereit." Die Fans hoffen nun, dass das Aufeinandertreffen im Ring hält, was der verbale Schlagabtausch zuvor versprochen hat.

Collage: ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image, RTLZWEI Collage: Walentina Doronina und Christin Okpara, Realitystars

ActionPress / Panama Pictures Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

RTLZWEI Christin Okpara, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025