Für die Liebe: Gabriel Kelly verließ seine Wahlheimat

Gabriel Kelly (24), der Sohn von Angelo Kelly (43), hat für seine Freundin Leonie Miller ein großes Opfer gebracht und seine Wahlheimat Rostock hinter sich gelassen. Seit etwa zwei Jahren lebt der Musiker, der 2024 als Gewinner der Tanzshow Let's Dance hervorging, in Greifswald. Der Grund für den Umzug: Leonie, die dort Medizin studiert. Im Gespräch mit dem Nordkurier gesteht Gabriel, er sei "wegen der Liebe hierhergezogen". Zuvor empfand er Rostock, wo er einige Jahre lebte, als ein Stück Heimat. Mit seiner entspannten Atmosphäre und der Nähe zur Küste weckte die Stadt Erinnerungen an Irland, wo Gabriel bis zu seinem 18. Lebensjahr lebte.

Den Ort Rostock verbindet Gabriel nicht nur wegen eigener Erlebnisse mit etwas Besonderem, sondern auch wegen der Geschichte seiner Familie. Dort lernten sich seine Eltern kennen, und die Kellys traten einst als Straßenmusiker in der Stadt auf – mit einer besonderen Genehmigung des damaligen Bürgermeisters. Diese Wurzeln scheinen Gabriel tief zu prägen. Und dennoch entschied er sich für ein neues Kapitel in Greifswald, wo er gemeinsam mit Leonie eine Dreizimmerwohnung bewohnt. Die beiden verbindet eine gemeinsame Leidenschaft für Musik, die sie bereits vor Jahren zusammenführte: 2019 standen ihre Familienbands bei einem TV-Auftritt gemeinsam auf der Bühne.

Gabriel zeigt sich immer wieder offen, wenn es um seine Beziehung zu Leonie geht, die immer mal wieder in seinen sozialen Medien auftaucht. In einem emotionalen Instagram-Beitrag schwärmte er 2023: "Du bist viel zu perfekt für mich." Abseits des Rampenlichts steht Leonie ihm auch bei öffentlichen Auftritten unterstützend zur Seite. Trotz seines Erfolgs bei "Let's Dance" und der Veröffentlichung eines neuen Albums am 11. Juli 2025 träumt Gabriel von einer ruhigen Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern. "Wenn ich mal eine Familie gründe, dann möchte ich gern ein Stück Land in MV kaufen", verriet der Sänger.

Instagram / affe_auf_bike Gabriel Kelly, September 2024

Instagram / gabrielkelly_official Gabriel Kelly mit seiner Freundin Leoni

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly und Malika Dzumaev nach ihrem "Let's Dance"-Sieg