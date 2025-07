Kate Merlan und Jasmin Herren liefern sich krassen Netz-Beef

Kate Merlan (38) und Jasmin Herren (46) sorgen derzeit abseits der Realityshow Villa der Versuchung für Schlagzeilen. Die beiden, die ihre Abneigung füreinander schon in der Sendung thematisiert hatten, tragen ihren Streit inzwischen auch im echten Leben aus. Im Podcast "Blitzlichtgewitter" gibt Kate zu, dass sie schockiert war, Jasmin in dem Format zu begegnen. Sie teasert an: "Wie das mit mir und Jasmin in diesem Format endet, das wird niemals einer glauben."

Jasmin lässt die Äußerungen von Kate nicht unkommentiert. Sie schreibt in ihrer Instagram-Story: "Wir waren nie beste Freunde, sondern einfach Bekannte. 2020 lernten wir uns im TV kennen. Im Jahr 2022 hatten wir telefonisch viel Kontakt. Ich war zweimal bei ihr zu Hause, der Rest war nur komischer Beef im Internet." Die Witwe von Willi Herren (✝45) wünscht sich weniger Drama und mehr Liebe im Netz, unterzeichnet ihre Ansage jedoch provokativ mit dem Hashtag "katebrauchtfame".

Die beiden Frauen, die durch diverse Reality-TV-Formate bekannt wurden, gehören zu den prominenten Teilnehmern der neuen Sat.1-Show, die am 7. Juli startete und seitdem mit gemischten Reaktionen auf Social Media diskutiert wird. Neben Kate und Jasmin treten dort auch Stars wie Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Georgina Fleur (35) auf, die sich durch ungewöhnliche Herausforderungen kämpfen müssen.

