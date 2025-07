Guido Maria Kretschmer feierte den 60. im Hippie-Restaurant

Guido Maria Kretschmer (60) hat vor wenigen Monaten seinen 60. Geburtstag gefeiert und verrät nun gegenüber Bild, wie er diesen besonderen Tag verbracht hat. Der beliebte Designer und Moderator entschied sich für eine eher unkonventionelle Feier: "Ich habe wie früher hippiemäßig ganz klein auf Mallorca gefeiert. Wir haben an meinem 60. Geburtstag mit circa zehn lieben, guten Freunden in einem Hippie-Restaurant mittags Paella gegessen und am Wasser mit Cocktails angestoßen. Eine Freundin hatte Rosenblätter aus ihrem Garten mitgebracht, sie über den Tisch gestreut. Es war ein warmer Familientag, ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln."

Guido macht deutlich, dass er bewusst einen anderen Weg gehen wollte, statt in großem Stil zu feiern. "Ich habe zum Glück auch keine Frühstückskörbe mit der Zahl 60 obendrauf bekommen. Früher gab es ja noch Mett-Entchen und Pralinen zum Sechzigsten. Das wäre mein absoluter Horror gewesen", scherzt der Shopping Queen-Star. Ein entspannter und unaufgeregter Tag mit einer Prise Nostalgie schien das perfekte Rezept für diesen Meilenstein zu sein. Für Guido, der auf Mallorca eine zweite Heimat gefunden hat, war das kleine, liebevolle Fest genau das, was er sich gewünscht hatte.

Die Entscheidung, seinen runden Geburtstag zurückhaltend und entspannt zu gestalten, überrascht nicht unbedingt. Guido hat sich in der Vergangenheit immer wieder als bodenständiger und humorvoller Mensch gezeigt, der echten persönlichen Beziehungen den Vorzug gibt. Seine Liebe zu Mallorca zieht sich schon lange wie ein roter Faden durch sein Leben: Die Baleareninsel ist für den Designer nicht nur ein beliebtes Urlaubsziel, sondern auch ein Ort, den er mit Ruhe, Inspiration und schönen Erinnerungen verbindet.

RTL / Frank P. Wartenberg Guido Maria Kretschmer, Modedesigner

Instagram / guidomariakretschmer Guido Maria Kretschmer, März 2025

Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer, Juli 2019