Schwangere Rihanna feiert süßes Red-Carpet-Debüt mit Söhnen

Rihanna (37) feierte am Sonntag mit ihren beiden Söhnen Riot (1) und RZA (3) einen besonderen Auftritt auf dem blauen Teppich in Los Angeles: Anlass war die Premiere des neuen Films "Die Schlümpfe", in dem Rihanna der Schlumpfine ihre Stimme leiht. Neben dem glamourösen Auftritt überraschte die Sängerin, die aktuell ihr drittes Kind mit ihrem Partner A$AP Rocky (36) erwartet, mit einem figurbetonten braunen Kleid, das ihren Babybauch perfekt zur Geltung brachte. Der Film, in dem auch Stars wie John Goodman (73) und Hannah Waddingham (50) zu hören sind, kommt am 17. Juli in die Kinos.

Nur wenige Tage vor dem Event hatte die 37-Jährige den Verlust ihres Vaters Ronald Fenty betrauert und mit ihrer Familie in ihrer Heimat Barbados Abschied genommen. Die Beziehung zu ihrem Vater war über Jahre hinweg schwierig gewesen, doch die Sängerin hatte ihre Differenzen mit ihm vor seinem Tod überwunden. Trotz des emotionalen Verlusts zeigte sich die Unternehmerin bei der Premiere stark und sprach in einem Interview über ihre Freude, den Film erstmals in voller Länge mit ihren Kindern zu erleben. Auf die Frage, ob die Familie bald Zuwachs in Form einer kleinen Schwester bekomme, blieb Rihanna im Interview mit Extra geheimnisvoll: "Ihr werdet es noch erfahren."

Rihanna und A$AP Rocky sind seit 2021 offiziell zusammen und setzen weiterhin auf Familientradition, wie bei "Late Night With Seth Meyers" bekannt wurde. Nach ihren Söhnen RZA und Riot wird auch ihr drittes Kind einen Namen mit dem Buchstaben "R" tragen – eine Entscheidung, die dem Paar offenbar sehr am Herzen liegt. Die prominente Familie setzt auf ein Namensschema, das sich durch alle Mitglieder zieht: Sowohl Rihanna, A$AP Rocky als auch die beiden Jungs beginnen mit einem "R". Ob das Baby wieder ein Junge oder dieses Mal ein Mädchen wird, bleibt spannend.

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025

Getty Images Rihanna mit ihren Söhnen Riot Rose und RZA Athelston, Juli 2025

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Juni 2025