Vanessa Mariposa verkündet die Trennung von Luca Kiesbye

Vanessa Mariposa (32) und Luca Kiesbye haben ihre Beziehung beendet. Das bestätigte die Influencerin in einer aktuellen Instagram-Story, in der sie sich direkt an ihre Follower wandte. Sie erklärte, dass die Trennung keine einfache Entscheidung gewesen sei, die beiden jedoch in gegenseitigem Respekt auseinandergegangen seien: "Wir gehen im Guten auseinander und wünschen uns beide nur das Beste auf unseren weiteren Wegen." Details zu den Gründen gab Vanessa nicht preis. Sie bat ihre Fans lediglich darum, Nachrichten zu dem Thema zu unterlassen, da sie diese Zeit für sich verarbeiten wolle.

Obwohl die genauen Hintergründe unklar bleiben, gab Vanessa zu, dass es ihr in den vergangenen Wochen und Monaten nicht gut gegangen sei. Die Veränderungen in ihrem Leben seien laut ihren Aussagen für viele ihrer Anhänger wohl spürbar gewesen. "Es ist ein sehr persönliches Thema, das ich gerade still für mich versuche, zu verarbeiten", gab die 32-Jährige zu. Trotz der emotional schwierigen Entscheidung scheint die Trennung ein Schritt zu sein, den beide Parteien akzeptiert haben – und Vanessa versicherte, dass sie und Luca einander für die Zukunft nur das Beste wünschen.

Im Januar 2024 hatte Vanessa ihre Beziehung zu Luca öffentlich gemacht – und zunächst schienen die beiden unzertrennlich. Besonders ihre gemeinsamen Auftritte auf Social Media und Liebesgesten wie ein geteiltes Tattoo hatten bei den Fans große Aufmerksamkeit erregt. In einer Instagram-Story präsentierten Vanessa und Luca einen besonderen Liebesbeweis, der unter die Haut geht: Auf ihren Ringfingern prangt in filigraner Schrift der Anfangsbuchstabe des jeweils anderen.

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa und Luca Kiesbye

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Instagram / vanessa_mariposa Liebestattoo von Vanessa Mariposa und Luca Kiesbye