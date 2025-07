AYTO-Pärchen Camelia und Levin feiern Red-Carpet-Debüt

Camelia Minicuta und Levin, die sich in der Reality-TV-Show Are You The One? ineinander verliebten, haben ihr Red-Carpet-Debüt gefeiert und das Ereignis auch auf Instagram gezeigt. Bei den Nibelungen-Festspielen in Worms posierte das Paar erstmals offiziell zusammen auf dem roten Teppich und zeigte sich dabei völlig verliebt. Levin entschied sich für einen auffälligen blauen Anzug mit Karomuster, während Camelia in einem cremefarbenen Satinkleid die Blicke auf sich zog. Die beiden lächelten strahlend in die Kameras und schienen jeden Moment zu genießen.

Das Paar teilt regelmäßig Ausschnitte aus seinem Alltag und gibt seinen Fans auf Instagram Einblicke in die noch frische Beziehung. Seit ihrem öffentlichen Liebes-Outing nach der Show zeigen sich die beiden sehr verbunden und genießen ihre gemeinsame Zeit. Ob romantische Dinner-Dates oder Schnappschüsse zu zweit – Camelia und Levin wirken wie ein echtes Power-Couple. Nach dem ersten öffentlichen Auftritt als Paar dürften ihre Fans gespannt sein, welche gemeinsamen Projekte die beiden in Zukunft präsentieren werden.

Ihre Liebe nahm nach den Dreharbeiten zu "Are You The One?" ihren Anfang. Aus den intensiven Tagen in der Villa wurde schnell eine innige Verbindung im wahren Leben. Beide beschreiben den anderen als loyal und ehrlich, Eigenschaften, die sie besonders aneinander schätzen. Levin sprach in der Vergangenheit von einer tiefen Verbindung, die die beiden schon in der Show spürten. Camelia und Levin sind inzwischen aus der Welt von Reality-TV hinausgewachsen und scheinen sich auf eine gemeinsame Zukunft zu freuen.

Instagram / werlevin Camelia und Levin, "Are you the One?"-Kandidaten 2025

Instagram / minicuta "Are You The One?"-Kandidaten Camelia und Levin

Instagram / minicuta Camelia Minicuta, Influencerin

