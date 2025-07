So heißt Frank Rosin und Alexander Kumptners neue TV-Show

Die beiden Sterneköche Frank Rosin (58) und Alexander Kumptner (42) starten im Herbst ein neues TV-Abenteuer. Die Sendung mit dem Titel "Rosin & Kumptner – Mission Mittendrin!" verspricht aufregende Herausforderungen abseits der klassischen Küchenatmosphäre. Von einem Mittelalterdorf über ein Marineschiff bis hin zur pulsierenden Hamburger Reeperbahn: An ungewöhnlichen Schauplätzen stellen die beiden einander Aufgaben. So müssen sie beispielsweise auf einer türkischen Hochzeit hunderte Gäste mit Baklava verköstigen oder eine Nacht auf der Reeperbahn durcharbeiten.

Die Zusammenarbeit als Team ist für die beiden Profiköche nichts Neues. Schon mehrfach reisten sie mit Kollege Ali Güngörmüs (48) für das Format "Roadtrip Amerika" durch die USA und Kanada, wo sie das Publikum mit ihrer humorvollen Art und ihrem Wettkampfgeist begeisterten. Mit "Rosin vs. Kumptner – Das Duell" wagten sie sich bereits in der Vergangenheit in die Welt der Herausforderungen. Nun setzen sie mit "Mission Mittendrin" auf ein ähnliches Erfolgsrezept, das persönliche Herausforderungen mit Humor und Freundschaft verbindet. Die Zuschauer erwartet dabei ein abwechslungsreiches, unterhaltsames Format, das auch Einblicke in das Leben jenseits der Sterneküchen bietet.

Frank und Alexander haben sich längst als festes Duo im deutschen Fernsehen etabliert. Während Frank für seine direkten Worte und seine Authentizität bekannt ist, bringt Alexander eine charmant lockere Note in die Zusammenarbeit ein. Obwohl beide absolute Profis am Herd sind, verbindet sie über die Leidenschaft für das Kochen hinaus auch eine Freundschaft, die vor der Kamera stets für Begeisterung sorgt. Ihre Fähigkeit, sich anzuspornen und gleichzeitig humorvoll miteinander umzugehen, ist ein Markenzeichen, das ihre Sendungen so einzigartig macht und Fans regelmäßig zum Einschalten bewegt.

Instagram / alexanderkumptner Frank Rosin und Alexander Kumptner auf dem Hamburger Dom 2025

ActionPress Alexander Kumptner, Frank Rosin und Ali Güngörmüs im Dezember 2022

SAT.1 / Jens Hartmann Alex Kumptner, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Tim Raue, die "The Taste"-Coaches

