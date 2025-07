Nun offiziell: Sie steigt mit Walentina Doronina in den Ring

Das Geheimnis ist gelüftet: Christin Okpara (29) wird beim heiß diskutierten Kampfsport-Event "The Ultimate HYPE" gegen Walentina Doronina (25) antreten. Das Duell der beiden Realitystars wird am 4. Oktober in Oberhausen die Fäuste fliegen lassen, wie auf der offiziellen Instagram-Seite des Events bekannt gegeben wurde. Die Tatsache, dass die beiden sich nicht gerade grün sind, dürfte die Spannung für die Zuschauer zusätzlich steigern. Walentina konnte es sich in den sozialen Medien nicht verkneifen, Christin schon vor dem Kampf zu provozieren. "Lern erst mal, die Bandagen richtig zu binden, bevor du was von Boxen erzählst...", schrieb sie spöttisch.

Doch Christin scheint sich davon wenig beirren zu lassen – ganz im Gegenteil. In einem Interview, das Promiflash vorliegt, richtete sie deutliche Worte an ihre Gegnerin und unterstrich ihre Kampfeslust: "Wir haben jetzt die Option, uns legal auf die Fresse zu hauen. Ich warte seit zwei Jahren auf den Boxkampf – also Walentina, mach dich bereit." Beide scheinen fest entschlossen, den Ring nicht ohne einen bleibenden Eindruck zu verlassen. Für die Veranstalter ist dieses heißblütige Aufeinandertreffen ein gefundenes Fressen, das Fans des Formats vor die Bildschirme locken dürfte.

Zwischen den beiden Damen herrscht bereits seit längerer Zeit eine angespannte Stimmung. Walentina hatte vor Kurzem in einem Promiflash-Interview geäußert, dass Christin genau die Richtige für solch ein Event sei: "Die hat eine große Klappe, aber auch was dahinter – und solche Leute lieben wir. Die treten dann auch an und machen keinen Rückzieher." Die Fans scheinen jedenfalls überzeugt, dass dieses Duell eine explosive Mischung aus Energie, Ehrgeiz und Unterhaltung bieten wird. Ob sich die beiden nach dem Kampf versöhnen oder ob es zu weiteren Spannungen kommen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist: Die beiden bringen jede Menge Feuer mit in den Ring.

ActionPress / Panama Pictures Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

RTLZWEI Christin Okpara, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Walentina Doronina, Realitystar