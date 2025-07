Influencerin HealthyMandy ist bereit für ein drittes Kind

HealthyMandy (30) und FitnessOskar (34), das beliebte Social-Media-Paar, haben erneut mit ihrer Familienplanung für Aufsehen gesorgt. In einer Instagram-Fragerunde verriet Mandy Brobeck, die online als HealthyMandy bekannt ist, dass sie bereits ein drittes Kind in Betracht ziehe. Auf die Frage eines Followers, wann sie sich ein weiteres Baby vorstellen könnte, antwortete die Influencerin: "Ich bin mittlerweile echt bereit für ein drittes Kind." In den Kommentaren versprach sie, ihre Follower bald ausführlicher über ihre Pläne zu informieren. Steht etwa schon Nachwuchs Nummer drei in den Startlöchern?

Für Mandy und ihren Ehemann Oskar war der Weg zur Elternschaft von Höhen und Tiefen geprägt. Im Sommer 2022 wurden sie erstmals Eltern, doch ihr Sohn Rio kämpfte von Anfang an mit einer schweren Autoimmunkrankheit. Kurz vor Weihnachten desselben Jahres mussten sie sich auf tragische Weise von ihm verabschieden. Doch der Mut und der Wunsch nach einer größeren Familie blieben: Im Mai 2024 durften sie erneut ein Baby begrüßen, einen weiteren kleinen Jungen, der die Herzen der Familie wieder aufleuchten ließ. Die Freude und der Zusammenhalt des Paares inspiriert seither viele Follower.

Mandy und Oskar teilen auf ihren Plattformen nicht nur ihren sportlichen Lifestyle, sondern auch den Wert von Familie und emotionaler Stärke. Besonders Mandy gibt einen authentischen Einblick in ihr Leben als Mutter und Ehefrau. Ihre Offenheit in der Bewältigung des Schicksalsschlags und der Freude über neues Leben wird von ihren Fans bewundert. Auch die dynamische Beziehung der beiden Fitness-Enthusiasten, deren Geburtstage zufällig beide auf den 9. November fallen, sorgt immer wieder für Aufmerksamkeit. Mit der Aussicht auf ein weiteres Kind scheint das Paar weiterhin dem Lebensmotto zu folgen, jeden Moment auszuschöpfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy Mandy Brobeck und ihr Mann Oskar mit ihrem Sohn im Mai 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Fitness-Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / fitnessoskar FitnessOskar und HealthyMandy im November 2024

Anzeige