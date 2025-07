Diese "Villa der Versuchung"-Stars nerven Fans am meisten

Die erste Folge der neuen Reality-Show "Villa der Versuchung" sorgte bereits für hitzige Diskussionen in den sozialen Medien. Seit dem 7. Juli stellen sich 14 Prominente den Versuchungen, aber nicht alle stoßen bei den Zuschauern auf Begeisterung. In den Kommentaren unter einem Instagram-Beitrag des Senders kristallisieren sich einige Namen heraus, die weniger gut ankommen. Besonders Kate Merlan (38) scheint bei den Fans anzuecken. Kommentare wie "Ich hasse Kate Merlan schon jetzt" oder "Kate nervt. Hoffentlich fliegt sie bald raus" lassen kein gutes Haar an der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin. Auch Brenda Brinkmann und Kevin Schäfer scheinen die Geduld der Zuschauer auf die Probe zu stellen. "Wie unangenehm ist dieser Kevin?", meckert ein User.

Während diese Teilnehmer Kritik einstecken müssen, gibt es auch Stimmen, die positive Überraschungen hervorheben. Vor allem Jimi Blue Ochsenknecht (33) scheint bei einigen Zuschauern Eindruck hinterlassen zu haben. Ihm wird ein bodenständiges und sympathisches Auftreten attestiert, das für erfrischende Momente in der Show sorgt. Ebenso begeistert sind die Zuschauer von Raúl Richter (38). "Man merkt sofort, dass Raúl und Jimi keine typischen Trashstars sind", lobt ein Fan. Diese Meinung hebt die beiden deutlich von den anderen Prominenten ab, die oft durch Egoismus und hitzige Streitereien auffallen.

Zum Start der Show gab es aber nicht nur Kommentare zu den einzelnen Prominenten. Schon während der ersten Folge diskutierten viele Fans auf X, ob die Teilnehmer wirklich nichts vom Konzept der Sendung wussten. "Was für Verträge haben die unterschrieben, wenn sie nicht wissen, wofür sie engagiert werden?", fragte ein Nutzer damals in die Runde. Ein anderer schrieb: "Sie sind schon wieder alle so verwundert. Also ich denke, bei Vertragsunterzeichnung wird doch sicher mal über das Konzept des Formats gesprochen." Die Zweifel der Zuschauer an der angeblichen Unkenntnis sorgten für regen Austausch in den sozialen Medien.

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Instagram / katemerlan Realitystar Kate Merlan

AEDT / ActionPress Jimi Blue Ochsenknecht, TV-Star