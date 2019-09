Wie aus dem Nichts kommt sein neues Release! In den letzten Monaten wurde es in Sachen Musik ruhig um Bushido (40) und auch auf Social Media hörte man lange Zeit nichts von dem "Mephisto"-Interpreten: Seit Januar veröffentlichte er keine neuen Fotos mehr. Doch wer dachte, dass der Rapper die Ruhepause möglicherweise nur für die Zeit mit seiner Familie genutzt hat, der irrt sich. Denn jetzt hat sich der Ersguterjunge-Gründer mit einem neuen Post zurückgemeldet. Darauf ist die vierte Kerbe zu sehen, auf die seine Fans lange gewartet haben!

Das Instagram-Bild kündigt sein neues Album "Carlo Cokxxx Nutten 4" an. Die Kerben auf dem schwarzen Bild, stehen für die nun insgesamt vier Platten der Musik-Serie. Dazu schreibt der Rapper: "Lange war es ruhig. Ab sofort könnt ihr CCN4 vorbestellen. Seid ihr auch der Meinung, dass es reicht mit LaLaLa und LeLeLe? Schreibt es in den Kommentaren und verbreitet die frohe Botschaft." Seine Fans scheinen das genauso zu sehen. "Endlich mal wieder ein richtiger Rapper!", schreibt eine Userin. Ein anderer sagt: "Kann jetzt schlafen gehen. King Bushido ist zurück." Die Platte soll laut Bild am 20. Dezember erscheinen. Sie soll als Limited Edition auf den Markt kommen und ganze 60 Euro kosten.

Bushido scheint mit seiner "frohen Botschaft" jedoch auch auf seinen Beef mit Capital Bra (24) anspielen zu wollen. Der "Rolex"-Interpret ist bekannt für seinen charakteristischen Gesangsanteil bei seinen Liedern. Die beiden Rapper sind sich aktuell nicht unbedingt grün. Der Ukrainer stand 2018 noch bei dem Label-Boss unter Vertrag und trennte sich nach nur einem halben Jahr von ihm.

