Partylöwe? Bushido schwärmt von wilden Feiern mit Anna-Maria

Normalerweise leben Bushido (45) und Anna-Maria Ferchichi (42) ihr turbulentes Familienleben in Dubai – Arztbesuche mit den Kids und Streitereien inklusive. Doch dass die liebevollen Eltern auch anders können, das stellen sie nun in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" unter Beweis. In puncto Feiern fällt den beiden eine Afterparty nach einem Auftritt des Rappers in Köln ein. Der Abend sei ganz schön eskaliert und die achtfache Mutter war der Grund dafür! "Dann hast du die Leute in den Schwitzkasten genommen und diese Flasche Jägermeister in deren Hälse gesteckt", erinnert sich der Rapper an die wilde Nacht. Er stellt anerkennend fest: "Real Talk: Du warst der größte Motherf*cker auf dieser Party. Du hast einfach niemanden verschont."

Dass die Eheleute die ein oder andere wilde Geschichte auf Lager haben, zeigten sie vor Kurzem bereits in einem Clip auf Instagram. Dort gaben sie den Fans einen Einblick in ihren Tourbus und schwelgten dabei in Erinnerungen an die Zeit, als sie sich gerade kennengelernt hatten. Anna-Maria beschrieb die Szenerie wie folgt: "Also, hier saßen sämtliche Frauen, hier wurden Kondome durch die Gegend geschmissen, die Leute haben sich nackt Nachschub-Kondome geholt und sind zurück in ihr Bett, wo dann jemand lag." Bushido habe sich jedoch an der schlüpfrigen Feierei nicht beteiligt und sich nach den Konzerten stets schnell ins Bett verabschiedet.

Mittlerweile sieht das Tourleben der beiden aber ganz anders aus – immerhin haben sie ihre Kids mit an Bord. Die Sprösslinge werden von ihrem berühmten Papa sogar richtig eingespannt. Bei dem Auftakt seiner Tournee standen Laila, Issa, Djibrail und Aaliyah plötzlich mit auf der Bühne! "Ich habe Tränen in den Augen. Einfach Gänsehaut pur", schwärmte Anna-Maria in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Anna-Maria so ein Partymensch ist? Ja, ich traue ihr das schon zu! Nein, das überrascht mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de