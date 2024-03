Deshalb ist die OP von Bushidos Tochter Amaya nun abgesagt!

Eines der Kinder des Rappers Bushido (45) und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (42) erregt derzeit die Besorgnis seiner Eltern. Töchterchen Amaya (2) befindet sich aktuell im Krankenhaus – nun teilt die Mehrfachmama auf Instagram neue Informationen. Die geplante Operation wird erst mal nicht stattfinden. "Kinderarzt und Chirurg sind eben noch mal gekommen und möchten jetzt doch bis Freitag warten", berichtet sie in ihrer Story. "Sie sind sich doch nicht sicher, ob Abszess oder entzündeter Lymphknoten", erklärt die Brünette ihren Followern im Netz.

Vor wenigen Stunden verkündete die Schwester von Sarah Connor (43), dass ihre Kleine morgen operiert werden muss – das hat sich nun offenbar geändert. Der Grund für den Aufenthalt in der Klinik und die damit verbundenen Strapazen ist eine auffällige Stelle an Amayas Hals, die die 42-Jährige am Wochenende entdeckt hatte. "Die Kinderärztin hat uns sofort ins Krankenhaus geschickt", berichtet die Vollblutmama in ihrer Instagram-Story schockiert. "Es ist kein Mumps, sondern ein Riesen-Abszess am Hals. Sie sagt, [es ist] eine sehr gefährliche Stelle. Ich bin sprachlos", fügt die Influencerin hinzu.

Das Ganze ist für die Mehrfachmama sicher nicht einfach – zumal ihr Amaya seit der Schwangerschaft immer wieder Sorgen bereitet. Unter anderem war bei ihr Triploidie festgestellt worden, weshalb die Ärzte damals an dem Überleben des Drillingskindes zweifelten. "Diese fürchterliche Zeit der Schwangerschaft mit all den Höhen und Tiefen ist etwas, was zum Glück weit weg ist, an einem Ort, an dem es mir nicht wehtut. Aber es ist trotzdem so nah an mir dran, dass ich jeden Tag daran erinnert werde", erzählt Anna-Maria in der eigenen Reality-Doku "Bushido und Anna-Maria – Alles auf Anfang".

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer Tochter Amaya

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit Töchterchen Amaya

