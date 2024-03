Kids auf der Bühne: So cool startet Bushidos letzte Tour!

Bushido (45) geht ein letztes Mal auf Tour und zieht dabei alle Register! Am Donnerstagabend startete der Rapper seine Konzertreise in Berlin. Nach acht Jahren Pause stand der Musiker dort erstmals wieder auf der großen Bühne – und sorgte für einen Gänsehautmoment! Promiflash war live vor Ort und durfte miterleben, wie der 45-Jährige seine vier Kinder Laila, Issa, Djibrail und Aaliyah zu sich vor das Publikum holte! 14.000 Fans begrüßten die Sprösslinge mit tosendem Applaus und Jubel, während diese zuckersüß in die Menge winkten.

Bushidos Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (42) teilte den emotionalen Moment ebenfalls in ihrer Instagram-Story und zeigte stolz, wie ihr Mann für ihre gemeinsamen Kinder seinen Song "Papa" rappte. "Ich habe Tränen in den Augen. Einfach Gänsehaut pur", beschrieb sie das Konzert. Und die Fans sehen das genauso. Auf TikTok häufen sich nach dem Tourauftakt bereits die Videos des Events. "Er hat einfach abgerissen", schwärmt ein Besucher, ein anderer kommentiert das Ganze mit: "Es war sensationell!"

Im vergangenen Herbst hatte Anis Ferchichi, wie der Rapper bürgerlich heißt, seine Tour mit dem Titel "König für immer" angekündigt. Diese große Neuigkeit beinhaltete für die Fans gleichzeitig eine schlechte Nachricht – denn es soll die letzte Tour innerhalb der Karriere des gebürtigen Bonners sein. Acht Gigs sind insgesamt geplant. Begleitet wird der siebenfache Vater dabei von seiner Familie: Anna-Maria und die gemeinsamen Kids sind bei allen Konzerten mit dabei und unterstützen ihn. Geschlafen wird im Tourbus, wie die Brünette im Netz verriet: "Wir haben eine Schlafkabine, hier liegen rechts und links alle anderen und dann haben wir noch sowas wie ein Wohnzimmer!"

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido mit seinen Kindern bei seinem Konzert in Berlin, März 2024

RTL Bushido mit seinen Kindern Laila, Issa, Djibrail und Aaliyah

