Anna-Maria Ferchichis Tochter Amaya (2) hat OP hinter sich

Sie können etwas aufatmen. Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) mussten sich in den vergangenen Wochen Sorgen um eines ihrer sieben Kinder machen. Ihre kleine Amaya (2) hatte einen Abszess an einer gefährlichen Stelle im Hals. Mithilfe einer Operation sollte er entfernt werden, doch die Ärzte wollten noch ein paar Tage abwarten. Heute Morgen fand der Eingriff statt – und nun meldet sich Anna-Maria mit einem Update zu Amaya.

In ihrer Instagram-Story teilt die 42-Jährige ein paar Fotos aus dem Krankenhaus. Noch vor der Operation schrieb sie besorgt: "Ihr OP-Hemd ist viel zu groß. Mein Herz ist richtig schwer." Wenig später nun die gute Nachricht: Amaya hat ihre Behandlung wohl gut überstanden. "Runter, Mini-OP und wieder aufs Zimmer waren nicht mehr als eine Stunde", erklärt Anna-Maria zu einem Foto, was ihre Tochter mit einer Flasche und einigen Kuscheltieren in ihrem Krankenbett zeigt.

Im Bett hinter der Zweijährigen warten ihre Schwestern auf sie. In dieser belastenden Zeit scheinen sie Amaya zur Seite stehen zu wollen. "Aaliyah und Laila sind im Schlafanzug ins Krankenhaus gekommen, damit sie den ganzen Tag mit ihr Kuscheln können", schreibt Anna-Maria.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Tochter Amaya im Krankenhaus

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Bushido und ihre Kinder

