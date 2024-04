Ups! Anna-Maria stolpert betrunken auf Bühne von Bushido

Derzeit ist Bushido (45) mit seiner "König für immer"-Tour durch ganz Deutschland unterwegs. Seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42) und die gemeinsamen Kinder unterstützen den Rapper dabei tatkräftig. Denn immer wieder begleiten sie den Musiker zu seinen zahlreichen Auftritten. So auch bei einem seiner letzten Termine in Hamburg. Bei dem Konzert in der Nähe ihrer Heimatstadt scheint Anna-Maria es besonders krachen zu lassen. Denn als der "Mephisto"-Interpret seine Frau auf die Bühne holt, lallt die Schwester von Sarah Connor (43) in einem Instagram-Clip den Fans ein paar Worte entgegen. Dann stürzt sie auch noch beinahe auf der Bühne: Kichernd stolpert die Podcasterin ihrem Mann in die Arme. Dieser scheint sich sichtlich darüber zu amüsieren. Und auch Anna-Maria nimmt es offenbar mit Humor. "Okay, Zeit nach Hause zu gehen", schlussfolgert sie scherzend.

Im Anschluss liefert die 42-Jährige in ihrer Instagram-Story noch eine Erklärung zu dem Stolper-Vorfall. Anna-Maria ist sich sicher: Schuld sei ihre beste Freundin! Diese habe die siebenfache Mutter nämlich abgefüllt. "Wir haben uns vier Wochen nicht gesehen. Jetzt hat sie dafür gesorgt, dass ich auf der Bühne in Hamburg stolpere", berichtet die Reality-TV-Bekanntheit ihren Followern. Ihre Freundin scheint sich über den kleinen Fauxpas köstlich zu amüsieren. Denn in einem weiteren Clip schreit sie stolz: "Ich hab sie besoffen gemacht!"

Doch nicht nur in Hamburg hat Anna-Maria die Korken knallen lassen. Vor wenigen Tagen plauderte das Paar in seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" aus, dass auch die Afterparty nach Bushidos Auftritt in Köln ganz schön eskaliert sein soll. Und das alles nur wegen Anna-Maria! "Dann hast du die Leute in den Schwitzkasten genommen und diese Flasche Jägermeister in deren Hälse gesteckt", berichtete der Rapper von der wilden Partynacht.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido in Prag im Juli 2022

Was sagt ihr zu Anna-Marias Stolper-Vorfall auf der Bühne?



