"Korb voller Kondome": So wild war es in Bushidos Tourbus!

Bushido (45) und Anna-Maria Ferchichi (42) sind derzeit auf Tour durch Deutschland. Um den Fans ihr Leben während dieser Zeit etwas näherzubringen, geben sie auf Instagram Einblicke in den Tourbus – da kommen Erinnerungen an alte Zeiten auf. Anna-Maria fällt auf, dass im alten Bus direkt neben der Tür eine Ablage mit einem Korb war. "Es war ein Korb voller Kondome. Der steht jetzt nicht mehr hier", erklärt sie. Die achtfache Mama erinnert sich: "Also, hier saßen sämtliche Frauen, hier wurden Kondome durch die Gegend geschmissen, die Leute haben sich nackt Nachschub-Kondome geholt und sind zurück in ihr Bett, wo dann jemand lag." Bushido habe sich an den Parties jedoch nicht beteiligt, beteuert sie.

Auch wenn diese wilden Zeiten nun in der Vergangenheit liegen, denkt der Rapper noch immer ungern daran zurück. "Ich verbinde dieses Ambiente, diesen Bus mit sehr unangenehmen Sachen", gesteht er. Er habe damals keine Entscheidungsgewalt darüber gehabt, wer mit ihm den Tourbus bewohnt – so seien auch Personen dabei gewesen, die er "absolut verabscheut" hat. "Das waren sehr, sehr unangenehme Menschen, mit denen ich auf Tour gewesen bin", macht er deutlich. Er habe sich stets gefragt, warum Anna-Maria nicht schockiert gewesen sei von dem Geschehen. Sie schätzte das damals einfach als normales Tourleben ein.

Mittlerweile sieht es in Bushidos Leben jedoch ganz anders aus. Statt mit Fremden teilt er sich den Bus nun mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kids. Auch die Kleinen nehmen am Touralltag teil – in Berlin durften sie sogar mit auf die Bühne! Die Show hielt Anna-Maria auf Instagram fest und wurde dabei ganz emotional. "Ich habe Tränen in den Augen. Einfach Gänsehaut pur", schwärmt sie von dem Auftritt.

Anzeige Anzeige

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido mit seinen Kindern bei seinem Konzert in Berlin, März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über die Schilderungen des Tourlebens von Bushido und Anna-Maria? Das hat mich schon überrascht... Ich habe es mir so in etwa vorgestellt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de