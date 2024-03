Zwölf Jahre Ehe: So wild ist Bushido und Anna-Marias Sex!

Bei Bushido (45) und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (42) gibt es immer noch jede Menge Bettgeflüster! Der Rapper und seine Liebste sind seit 13 Jahren ein Paar und seit zwölf Jahren miteinander verheiratet. Während ihrer Ehe erblickten sieben gemeinsame Kinder das Licht der Welt. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Zweisamkeit? Im Interview mit RTL verraten Bushido und Anna-Maria, dass es bei ihnen immer noch heiß hergeht: "Bei ihr juckt dann die Brosche, wenn sie mich auf der Bühne sieht. Dann sagt sie so: 'Oh, dann bekomme ich total Lust.'" Die Influencerin gibt zu: "Ja, das ist schon sehr anziehend."

Auch wenn sich die Turteltauben nach all den Jahren Beziehung noch immer sehr attraktiv finden, gab es mal eine Zeit, in der es sexuell kaum geknistert hatte. "Wir haben das jahrelang schleifen lassen und dann merkt man, dass man doch sehr einsam wird in der Beziehung und sich dann auch anfängt zu fragen, 'liebe ich ihn eigentlich noch?'", plaudert Anna-Maria aus. Ihr Mann habe sich dann aber etwas einfallen lassen, um dem Alltag und den Kindern für wenige Tage zu entfliehen.

Mittlerweile laufe es wieder so gut, dass sich Anna-Maria gerne an das erste Kennenlernen mit ihrem Mann zurückerinnert. "Heute vor 13 Jahren sind wir zum ersten Mal nebeneinander aufgewacht und waren ab diesem Moment ein Paar. Ich liebe dich. Alles Gute zu unserem 13. Jahrestag", schrieb sie zu einem alten Foto in ihrer Instagram-Story, auf dem die beiden kurz davor sind, sich zu küssen.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna-Maria Ferchichi und Bushido während eines Events

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass es bei Bushido und Anna-Maria so gut im Bett läuft? Ja, schließlich haben sie sieben Kinder... Nee, das überrascht mich! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de