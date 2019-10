Valeria Lyubarskaya spaltet das Netz! Die Influencerin ist in Russland als erfolgreiche Influencerin bekannt. Auf Instagram folgen dem Webstar über 860.000 User, auf YouTube sogar über 1,3 Millionen. Ein Clip der Beauty sorgt jetzt allerdings über die Landesgrenzen hinweg für Aufsehen: Darin erzählt sie, dass ihr Freund mit dem Auto eine Vollbremsung hinlegte, um einen Hund nicht zu überfahren. Valerias klare Meinung: Ihr Partner hätte einfach draufhalten sollen!

In ihren Augen habe ihr Freund schlecht reagiert, indem er gestoppt hätte, erklärt sie in dem YouTube-Video. Doch die Rothaarige geht sogar weiter und appelliert an alle ihre Abonnenten: "Liebe Autofahrer, bitte denkt daran: Falls irgendeine Kreatur auf der Straße auftaucht, während ihr fahrt, besonders wenn gerade viele Autos unterwegs sind, überfahrt sie einfach." Das Leben von Tieren sei nicht so wertvoll wie das von Menschen. Auch wenn es dem Fahrer leidtun würde – man solle auf keinen Fall bremsen.

Mit ihrer Meinung spaltet Valeria die Online-Gemeinde. Einige User stimmen ihr zu, da auch in Fahrschulen oft gelehrt werde, zur Not ein Tier zu überfahren statt zu versuchen, zu stoppen. Doch viele andere Follower kritisieren die Russin auch: Ihre abwertende Haltung gegenüber Tieren sei nicht in Ordnung und man müsse in jedem Fall individuell entscheiden, ob es besser sei, anzuhalten oder weiterzufahren.

Instagram / lyubarskaya Valeria Lyubarskaya, Influencerin

Influencerin Valeria Lyubarskaya

Influencerin Valeria Lyubarskaya

