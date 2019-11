"Wir sind die Welle" spaltet die Netzgemeinde! Am Freitag ging die ideologie-kritische Netflix-Serie mit sechs Folgen an den Start und wird bereits heiß diskutiert. Tristan Broch (Ludwig Simon) kommt als neuer Schüler an eine Kleinstadt-Schule und schart eine Gruppe Jugendlicher um sich, die sich gegen gesellschaftliche Missstände einsetzen. Wie in Morton Rhues Roman "Die Welle", auf der die Story lose basiert, nimmt ein zunächst harmloser Aufstand eine gefährliche Wendung. Neben viel Zuspruch für die Aktualität der Handlung sorgt vor allem die vermeintliche Linksradikalität der Protagonisten für Kritik.

"'Wir sind die Welle' dreht das Faschismus-Lehrstück von Morton Rhue auf links. Was soll der Quatsch?", titelt beispielsweise Zeit Online und kritisiert, dass die Serie zwar Schüler als Protagonisten agieren lasse, die sich dem linken Spektrum zuordnen ließen, letztendlich aber keine klare Haltung, vor allem vor dem Hintergrund aktueller Wahlergebnisse, einnehmen würde. Viele Fans sehen das jedoch anders und freuen sich, dass die Produktion sich auf zeitgemäße Themen und politische Fragen beziehe. "Es werden diverse höchst aktuelle gesellschaftliche Probleme angesprochen und die jungen Erwachsenen erheben sich gegen das System", schreibt ein User auf Twitter.

Während sich die Teenager in "Wir sind die Welle" gegen Massentierhaltung und rechtsradikale Gruppierungen auflehnen, hatte man sich im Original an dem Experiment des Geschichtslehrer Ron Jones von 1967 orientiert. Ein Versuch, faschistische Dynamiken zu entlarven, war aus dem Ruder gelaufen und hatte Faschismus wieder aufleben lassen. Gegenüber Filmstarts rechtfertigt Produzent Dennis Gansel die Neu-Auflage mit der neuen, kritischen Generation, die für den Gedanken von "Die Welle" nicht mehr empfänglich sei. "Fake News und all diese Themen prasselten auf uns ein und wir sagten: Um Gottes willen, das muss so eine Serie gefälligst auch aufnehmen und liefern."

