Flache "Jurassic World 4"-Figuren: Fans haben mehr erwartet

Die Dinosaurier sind zurück! Mit Jurassic World: Die Wiedergeburt geht die erfolgreiche Filmreihe in die nächste Runde. Schon vor dem offiziellen Kinostart am 2. Juli konnten erste Fans den Blockbuster bei der Premiere in Großbritannien erleben und ihre Kritiken auf X teilen. Doch während einige Zuschauer den Film als Hommage an die Originalfilme feiern, gibt es auch kritische Stimmen, die sich an der Tiefe der Charaktere stören.

Die positiven Reaktionen schwärmen vor allem von der packenden Action und der Nähe zu den Ursprüngen des Franchise. "Jurassic World: Die Wiedergeburt" erinnere an Jurassic Park und beeindrucke mit wunderschönen Dinosaurier-Designs sowie beängstigenden neuen Kreaturen, berichten begeisterte Zuschauer laut Moviepilot. Doch es gibt auch Stimmen, die sich weniger angetan zeigen. Kritik gibt es an den flachen Charakteren und einer Geschichte, die wenig emotionalen Tiefgang biete. Während manche sogar die Dinos als spannender als die menschlichen Charaktere bezeichnen, empfinden andere den Film immerhin als nostalgisches Spektakel, wenn auch insgesamt vorhersehbar.

Scarlett Johansson (40), die als Zora Bennett die Hauptrolle übernimmt, erfüllte sich mit ihrer Teilnahme an diesem Projekt einen Kindheitstraum. Für die Schauspielerin ist es die erste Rolle in der Dino-Filmreihe, die sie laut eigener Aussage schon seit ihrer Jugend begleitet hat. Neben ihr wird Jonathan Bailey (37) als Dr. Henry Loomis zu sehen sein, während Gareth Edwards auf dem Regiestuhl Platz genommen hat. Die Ereignisse des neuen Films spielen fünf Jahre nach den Abenteuern aus "Jurassic World Dominion" und versammeln erneut eine Mischung aus Nostalgie, neuen Gefahren und atemberaubenden Landschaften.

Getty Images Jonathan Bailey, Scarlett Johansson, Rupert Friend und Mahershala Ali, Juni 2025

United Archives GmbH/ Action Press Laura Dern und Sam Neill in "Jurassic Park"

Getty Images Scarlett Johansson und Jonathan Bailey bei der Premiere von "Jurassic World Rebirth" in New York

