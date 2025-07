Jonathan Bailey und Jimmy Fallon küssen sich fast in TV-Show

Jonathan Bailey (37) sorgte in der Late-Night-Show von Jimmy Fallon (50) für einen humorvollen und unerwarteten Moment: Der Schauspieler aus Jurassic World: Die Wiedergeburt lehnte sich während eines Sketches in Jimmys Show am Mittwochabend beinahe zu einem Kuss mit dem Moderator hinüber. Das Publikum reagierte begeistert mit tosendem Applaus und Gelächter. Anlass für die unterhaltsame Szene war ein Thema aus Jonathans neuestem Film, in dem er, ausgestattet mit seinen mittlerweile ikonischen Brillen, eine Filmszene aus den Jurassic-Filmen zeigen sollte. Doch anstatt klassischer Dinoszenen nutzten die beiden die Gelegenheit, um ihre Zuschauer mit einem neckischen Moment zu erheitern.

Die beliebten Brillen sind von Jonathan spielerisch als "slutty little glasses" betitelt worden, ein Begriff, den Fans und Medien weltweit übernommen haben. Der Schauspieler, der eine Hauptrolle im neuen Jurassic-Film spielt, scheint auf der Promotiontour des Films besonders viel Freude daran zu haben, die Reaktionen auf seine Brillen zu feiern. Nicht nur auf der Premiere des Films, sondern auch in der Show von Jimmy zeigte er seinen humorvollen Umgang mit dem Hype um das besondere Accessoire. Jimmy und Jonathan spielten gemeinsam verschiedene Szenarien nach, darunter eines, in dem sie ein lautes Geräusch hörten und sich bedrohlich umdrehten – eine Szenerie, die prompt in schallendes Gelächter und eine fast-Kussszene mündete.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Jonathan mit charmanten Eskapaden für Schlagzeilen sorgt. Zuletzt wurde er bei den Premieren des Films mit Scarlett Johansson (40) gesichtet, wo es zu herzlichen Kussmomenten kam, die von Fans gleichermaßen als liebenswerte Geste unter Kollegen interpretiert wurden. Der Schauspieler, der sich offen zu seiner Sexualität bekennt und darin für viele Fans ein Vorbild ist, betont regelmäßig die Bedeutung von Liebe und Freundschaft. Für ihn scheint es keine Hürde zu sein, auf charmante und humorvolle Weise Grenzen miteinander zu teilen und Fans mit einem Augenzwinkern zu unterhalten. Jonathan ist damit auf bestem Wege, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Persönlichkeit seine Strahlkraft zu festigen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jonathan Bailey und Jimmy Fallon

Getty Images Jonathan Bailey, Schauspieler

Jamie McCarthy / Getty Images Scarlett Johansson und Jonathan Bailey, Schauspieler