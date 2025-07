Twenty4tim kommt zur Hochzeit von Leyla Lahouar und Mike

Die Vorbereitungen für die Hochzeit an der Amalfiküste von Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) laufen auf Hochtouren – und ein prominenter Gast hat nun offiziell seine Teilnahme bestätigt. Twenty4tim (24) verriet in einer Fragerunde auf Instagram, dass er der Einladung zum großen Tag des Reality-TV-Paars nachkommen wird. "Ja, laut aktuellem Stand. Ich reise mit meinen Eltern dorthin", antwortete der Influencer auf die Frage eines Fans. Leyla selbst zeigte sich begeistert und repostete seinen Beitrag mit den Worten: "Wir freuen uns so sehr, dass ihr kommt."

Die Trauung des Paares dürfte eine wahre Promi-Sause werden. Dass Mike und Leyla auch ihre Gästeliste nach besonderen Kriterien zusammengestellt haben, überrascht daher wenig. Twenty4tim gehört zu den erfolgreichsten Social-Media-Größen in Deutschland und hat allein auf Instagram über drei Millionen Follower. Dass er seine Eltern mitbringt, zeigt auch die Nähe, die zwischen ihm und der Braut und dem Bräutigam besteht. Weitere Einzelheiten zur Gästeliste und der Location haben die beiden bisher jedoch nicht bekannt gegeben.

Das Paar legt großen Wert darauf, möglichst authentisch aufzutreten, und scheut sich nicht vor Einblicken in sein Privatleben. Ihre Hochzeit soll ein glamouröses Event werden, das jedoch keine externen Sponsoren hat – eine Entscheidung, die sie auf Instagram deutlich gemacht haben. Damit bleibt dem besonderen Tag seine persönliche Note, für die Leyla und Mike bekannt sind. "Nicht ein Cent wird finanziert. Es ist okay so, weil wir unsere Hochzeit so gestalten, wie wir sie uns immer vorgestellt haben", erklärte die 29-Jährige.

Getty Images / Andreas Rentz, RTL / Julia Feldhagen Twenty4tim, Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars

RTL Leyla Lahouar, Twenty4tim, Mike Heiter im Dschungelcamp

Getty Images Leyla Lahouar und Mike Heiter, Realitystars